Atı Alan Üsküdarı Geçti atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bazı atasözleri günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Atı alan Üsküdar'ı geçti atasözü de bunlardan biridir. Ancak bu atasözlerinin ne ifade ettiğini anlamak için ilk önce anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Bu sayede hem bu atasözünü cümle içinde kullanabilir hem de başkası kullandığı zaman ne demek istediğini anlayabilirsiniz.

Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre Atı alan Üsküdar'ı geçti atasözünün açıklaması şu şekildedir; bazı fırsatlar hayatta insanın eline bir kere geçer. Kişilerin o fırsatları değerlendirmesi için zamanında hareket etmesi oldukça önemlidir. Bu atasözü de işte bu amaçla kullanılmaktadır.

Atı Alan Üsküdar'ı Geçti Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çok geç kaldın, atı alan Üsküdar'ı geçti.

Bu cümlede kişinin bir fırsat karşısında çok geç kaldığı o fırsatın da elden gittiği ifade edilmektedir.