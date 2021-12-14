Atfetmek ne demek, ne anlama gelir? Atfetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Atfetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Dayandırmak 2- İsnat Etmek 3- Çevirmek 4- Meyletmek 5- Bağlamak

6- Gönderme Yapmak 7- Yüklemek

Atfetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılan atfetmek kelimesi, bir sözü ya da davranışı bir nedene bağlamak, iki ayrı şey arasında bağlantı kurmak anlamına gelir. Bu kelimenin ''atıfta bulunmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Atfetmek kelimesinin yan anlamı ise gönderme yapmak ve işaret etmektir.

Atfetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

Atfetmek kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

Atfetmek - Doğru Kullanım

Atf etmek - Yanlış Kullanım

Atfetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu olay ile ilgili bana atfedilen hiçbir şeyi kabul etmiyorum.

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2- Romanda Don Kişot ve Sanco Pancho karakterine atfedilen konuşma çok başarılı.