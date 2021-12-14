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Atfetmek ne demek, ne anlama gelir? Atfetmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Atfetmek#TDK#Kelime
Atfetmek ne demek, ne anlama gelir Atfetmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Arapçadan geçen atfetmek kelimesi atıf sözcüğünden türetilmiştir. Atıf kelimesinin sözlük anlamı yönlendirme ve çevirmedir. Bu sözcük, bir olayın nedenini bir şeye yormak ve dayandırmak anlamında da kullanılır. Atıf kelimesi birçok tamlamanın ve birleşik isimde yer alır. Örneğin atıf edatı, bağlaç manasına gelir. Atf-ı izah ise, bir şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamak demektir. Atfetmek ne demek, ne anlama gelir? Atfetmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

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Atfetmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Dayandırmak 2- İsnat Etmek 3- Çevirmek 4- Meyletmek 5- Bağlamak

 6- Gönderme Yapmak 7- Yüklemek

 Atfetmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 Yaklaşık olarak 7 asırdır kullanılan atfetmek kelimesi, bir sözü ya da davranışı bir nedene bağlamak, iki ayrı şey arasında bağlantı kurmak anlamına gelir. Bu kelimenin ''atıfta bulunmak'' şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 Atfetmek kelimesinin yan anlamı ise gönderme yapmak ve işaret etmektir.

 Atfetmek Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

 Atfetmek kelimesi, yazımı en çok karıştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 Atfetmek - Doğru Kullanım

 Atf etmek - Yanlış Kullanım

 Atfetmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Bu olay ile ilgili bana atfedilen hiçbir şeyi kabul etmiyorum.

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 2- Romanda Don Kişot ve Sanco Pancho karakterine atfedilen konuşma çok başarılı.

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#Atfetmek#TDK#Kelime

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