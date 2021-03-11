Ateşten Gömlek ne demek? Ateşten Gömlek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ateşten gömlek giymek zor bir görevi ve sorumluluğu üstlenmek için ifade edilen bir deyimdir. Bu nedenle de dilimizde ve günlük yaşantımızda oldukça sık kullanılmaktadır.

Ateşten Gömlek Ne Demek?

Ateşten gömlek, özellikle zor sorumlulukları üstlenen kişiler için kullanılmaktadır. Bu durumun açıklaması üstlenilen görevin zorlu ve sıkıntılı bir durum olduğunu gözler önüne sermek için çoğu zaman dayanılmaz durumları ifade etmek için kullanılır.

Ateşten Gömlek Deyiminin Anlamı Nedir?

Ateşten gömlek giymek deyimi TDK anlamı zor, sıkıntılı ve dayanılmaz bir durumu ifade etmek veya büyük bir sorumluluğu anlatmak için kullanılır.

Ateşten Gömlek Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK) Nasıldır?

Ateşten gömlek deyiminin örnek cümle içinde kullanılması; "Bu görevi kabul ederek ateşten bir gömlek giydi. " şeklindedir.