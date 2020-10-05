Ateşten Gömlek kitabını kim yazmıştır? Ateşten Gömlek kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Ateşten Gömlek kitabı 1922 yılında yayımlanmış bir eserdir. Türk edebiyatının en güzel eserlerinden birisi olan Ateşten Gömlek kitabı kurtuluş savaşını tema edinen bir kitaptır. 1923 ve 1950'li yıllarda Ateşten Gömlek kitabı iki kez uyarlanmıştır. Ateşten Gömlek kitabı toplam 224 sayfadır. Türkiye'de birçok yayın evi bu kitabı yayımlamıştır.

Ateşten Gömlek Kitabı Konusu ve Anafikri

Ateşten Gömlek kitabı Kurtuluş Savaşı'nda yaşanan olayları konu edinen bir kitaptır. Kitabın ana fikri ise vatan aşkı her aşkın üzerindedir ve ne pahasına olursa olsun önce vatan aşkı gelir.

Ateşten Gömlek Kitabını Kim Yazmıştır?

Ateşten Gömlek kitabının yazarı ünlü kadın yazar Halide Edip Adıvar'dır.

Ateşten Gömlek Özet

Zengin bir ailenin oğlu olan Peyami lüks ve şatafatı sevmektedir. Peyami'nin arkadaşı ise 1. Dünya savaşında yaralanmış bir subaydır. Cemal arkadaşı Peyami'yi bölüğün binbaşısı olan İhsan ile tanıştırmaya karar verir. Daha sonra ise bu üç arkadaş sık sık bir araya gelirler. Artık çok yakın dost olan bu üç kafadar memleketin içinde bulunduğu zor koşullardan da sürekli söz ederler.

Cemal'in İzmir'de bir kız kardeşi bulunmaktadır. Kız kardeşinin ismi ise Ayşe'dir. Cemal kendi kız kardeşini Peyami ile evlendirmek ister. Bunun için İzmir'den İstanbul'a çağırır. Fakat Peyami Ayşe ile evlenmek istemez. Bu durumda ise Ayşe gurur yaparak Peyami'yi unutmaya karar verir. Ardından bir daha onunla evliliği asla düşünmediğini abisi Cemal'e ileterek İstanbul'dan ayrılır. Daha sonra ise Ayşe İzmir'de başka biri ile evlenir.

1919 yılında ise İzmir Yunan işgaline uğrar. Ayşe'nin kocası ise bu işgalden sürgüne gönderilir. Çocuğu ise öldürülür. Ayşe'de Yunan askerlerine mukavemet gösterirken kolundan yaralanmıştır. Bu sırada ise Cemal İstanbul'dadır. Ayşe'de abisinin yanına İstanbul'a dönmeye karar verir.

İstanbul'un en meşhur meydanlarından biri olan Sultanahmet meydanında miting yapılmaktadır. Milli mücadele için yapılan mitinglerde halk yurdundan düşmanı atmak için yemin etmiştir. Miting bittikten sonra Cemal ve İhsan Anadolu'ya doğru geçer. Düşman ile savaşmaya karar verirler. Ayşe ile Peyami'de arkalarından kağnı ile birlikte Anadolu'ya doğru giderler. Hep birlikte milli mücadele için bir örgüt kurarlar. Bu çete ise milli mücadeleye destek vermeyen köylülere yöneliktir.

Peyami bu esnada bir tercüman olarak görevlendirilmiştir. Ayşe ise bu mücadeleye Eskişehir'de bir hemşire olarak destek vermektedir. İhsan ve Peyami bu noktadan sonra Ayşe'ye aşık olurlar. Fakat ikisi de aynı kişiye aşık olduğunun farkında değildir. İkisi için de bu aşk bir "Ateşten Gömlek" haline gelmiştir. Öncesinden Ayşe ile evlenmek istemeyen Peyami ise çok pişmandır. Ayşe'nin bundan dolayı kendisini asla evlenmek istemeyeceğini düşünmektedir.

Ateşten Gömlek Karakterleri

- Peyami

- Ayşe

- İhsan

- Cemal

- Mehmet Çavuş

- Kezban

- Salime