Ateşle Oynamak ne demek? Ateşle Oynamak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ateşle oynamak deyimi insanların sürekli olarak kullandığı deyimlerden bir tanesidir. Ancak bu deyim gerçek anlamı ile değil ikinci anlamı ile kullanılır. Zaten gerçekten insanların ateşle oynaması mümkün bir durum değildir.

Ateşle Oynamak Ne Demek?

Tehlikeli olaylar karşısında kullanılan bir deyimdir. Bir kişi eğer gerçekten ateşle oynarsa yanması ve zarar görmesi kaçınılmazdır. Tehlikeli durumlar karşısında da aynı tavrı takındığı zaman zarar göreceği kesindir. Bu durumu anlatmak amacı ile ateşle oynamak deyimi kullanılmaktadır.

Ateşle Oynamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Tehlikeli işlerden kaçınmamak ve bu durumun daha fazla üstüne gitmek kaçınılmaz bir şekilde kişilere zarar verebilir. Bu gibi durumlarda ateşle oynamak deyimi kullanılır.

Ateşle Oynamak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Onunla konuşarak ateşle oynadığının farkında mısın?