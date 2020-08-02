Ateşi kim buldu ve icat etti? Ateş ne zaman bulundu

Ateş insanlık tarihi için en önemli icatların başında gelir. Ateşin bulunması ile çağlar atlanmış büyük bir devrim gerçekleşmiştir. Ateşin bulunması oldukça önemli durumlardan biridir. Aksi takdirde insanlığın gelişmesi çok daha yavaş olmak durumunda olacaktır.

Ateşi Kim Buldu Ve İcat Etti?

Ateş ilk insanlardan olan Homoelektusların 1.7 milyon yıl öncesi ateş yakmayı tesadüfen bulduğuna dair ipuçları bulunmaktadır. Ancak ateşin kontrollü olarak yakılmaya başlaması milattan 400000 yıl öncesini işaret eder. İnsanların yaygın olarak ateşi kontrol altına alması ise yaklaşık 125000 yıl öncesidir. Ateş alt paleolitik dönemde kontrollü olarak kullanıldığına dair kanıtlar vardır. Güney Afrika'nın Wonderverk Cave eyaletinde ki kazılarda ateşin kullanımına dair ipuçları bulunur.

Ateşin pişirmede kullanması insanların beslenme değişikliklerinde de oldukça büyük etkiye sahiptir. Ayrıca ateş av aletlerinin geliştirilmesinde de oldukça etkili şekilde kullanılmıştır.

Ateş Ne Zaman İcat Edildi?

Ateşin tesadüf olarak kullanılması yaklaşık 1.7 milyon önceye kadar dayanmaktadır. Ancak ateşin kontrollü olarak kullanılması 400000 yıl öncesidir. Modern insanlar tarafından ateşin yaygın anlamda kullanılması ise ve bu ateşin kontrol edilmesi ise yaklaşık olarak 125000 yıl öncesine dayanır. Böylece insanlar ateşi kontrollü şekilde kullanarak yiyeceklerini pişirmiş, beslenme değişikliklerine gitmiştir. Aynı şekilde ilk insanların av aletlerinin yapımında da ateşin kullanıldığı bilinmektedir.