Ateş Püskürmek ne demek? Ateş Püskürmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Özellikle ateş püskürmek deyimi tek başına veya cümle içerisinde kullanılan özel cümleler arasında yer almaktadır. Amaca göre bu deyimin anlamını öğrendikten sonra farklı zamanlarda değerlendirebilirsiniz.

Ateş Püskürmek Ne Demek?

Ateş püskürmek deyimi çok öfkelenmek ve sinirlenmek anlamına gelmektedir. Özellikle giderek daha fazla dayanamayıp kötü sözler söylemek şeklinde ifade edilebilir. Bu herhangi bir durum veya konu ile sebepten dolayı gerçekleşebilir.

Ateş Püskürmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Başka bir ifade ile ateş püskürmek kişinin kendini kontrol edemeden çok fazla öfkelenmesi anlamına gelir. Gerekli konular hakkında ciddi anlamda öfkelenerek kim duyacak noktaya gelmektir.

Ateş Püskürmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ateş püskürmek deyimini amaca uygun olarak cümle içerisinde kullanabilir ve değerlendirebilirsiniz.

‘’Öğretmen bugün okulda yaptıklarınızı öğrendikten sonra adeta bize ateş püskürdü.’’