Ateş Parçası ne demek? Ateş Parçası deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Zeki insanlar için kullanılan ve Ateş Parçası ile aynı anlama gelen diğer deyimler: ''Akıl Küpü'', ''Zehir Gibi'' ve ''Akıl Hocası.''

Ateş Parçası Ne Demek?

Ateş parçası deyimi zeki, çalışkan, disiplinli, tuttuğunu koparan ve başarılarıyla çevresindeki insanlara örnek olan demektir. Çok yaramaz ve hareketli çocukları tanımlamak için de bu deyim kullanılır.

Ateş Parçası Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ateş parçası deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Aklına koyduğu şeyi gerçekleştiren, çok yetenekli ve bilgili kimse Anlamı: Büyüklerin sözünü dinlemeyen, sürekli yaramazlık yapan çocuk.

Ateş Parçası Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Yazdığı iki kitabı da okudum. Bence kendisi tam anlamıyla ateş parçası!

2- Bu çocuğun ateş parçası olmasında ailesinin payı büyük.

3- Öğretmen ateş parçası deyimi hakkında kompozisyon yazmamızı istedi.