Ateş Pahası ne demek? Ateş Pahası deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Pahalılık ile ilgili diğer deyimlerden bazıları şunlardır: ''Hayat Pahalılığı'', ''Astarı Yüzünden Pahalıya Gitmek'' ve ''Pahalıya Mal Olmak.''

Ateş Pahası Ne Demek?

Ateş pahası, satışa çıkarılan ürünlerin aşırı pahalı olması ve alım gücünün düşmesi demektir. ''Fiyatlar cep yakıyor'' sözünde olduğu gibi bu deyimde de fiyatlar ateşe benzetilmiştir.

Ateş Pahası Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ateş pahası deyiminin iki anlamı vardır:

Birinci Anlamı: Fiyatların yükselmesi ile birlikte insanların ödeme yapmakta güçlük çekmesi.

İkinci Anlamı: Fiyatların ateş gibi yanıcı olması ve müşterilerin cüzdanlarındaki paraları adeta yakar gibi çok hızlı bir şekilde bitmesine neden olması.

Ateş Pahası Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Fiyatlar ateş pahasıyken alışveriş yapmak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor.

2- Fiyatlar bu denli ateş pahası olmasaydı kendime yeni bir oyun konsolu alacaktım.