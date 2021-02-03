Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Çoğu atasözü anlamı insanlar tarafından bilinir. Fakat bazı atasözleri çok kullanılmadığı için anlamları da çok az insan tarafından bilinmektedir. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü çoğu insan tarafından bilinen ve sıklıkla kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözü ne anlama geliyor ve cümle içinde kullanımı nasıl tüm detayları derledik.
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü günlük yaşamda sıklıkla kullanılır. Bu atasözü bilmeyenler ise ne anlamda kullanıldığını bilemez ve atasözünü cümle içinde kullanamaz. Türk Dil Kurumu ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözünü güzel bir şekilde anlatmaktadır.
Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü Türk dil kurumu tarafından şu şekilde anlatılmaktadır; eğer bir konu ile ilgili söylentiler varsa söylentilerin doğru olma ihtimali yüksektir. Çünkü böyle bir olay olmasa bu şekilde konuşmalar da olmazdı. Böyle durumlar için ateş olmayan yerden duman çıkmaz atasözü kullanılmaktadır.
Ateş Olmayan Yerden Duman Çıkmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kadının söylediklerine inanmaya başlamıştım, ateş olmayan yerden duman çıkmaz.
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