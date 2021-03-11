Ateş Etmek ne demek? Ateş Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ateş Etmek deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Bu deyimin ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ancak anlamının öğrenilmesi ile mümkündür. Bu sebeple deyimlerin anlamlarını öğrenmek Türkçenin doğru bir şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir.

Ateş Etmek Ne Demek?

Ateş etmek deyimi silah ile yapılan eylem anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi silah içinde mermi bulunur. Bu merminin silahın mekanizması ile itilmesi ateş etmek şeklinde ifade edilmektedir. Dilimizde bu ifade en çok kullanılan deyimlerden bir tanesidir.

Ateş Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumuna göre ateş etmek deyimi silah ile yapılan eylem olarak ifade edilir. Kişiler silahın tetiğine bastıklarında mermi hareket eder. İşte bu durum ateş etmek olarak ifade edilir.

Ateş Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ateş etmeyin, ben masumum.