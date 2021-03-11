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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 11.03.2021 - 05:12 | Son Güncelleme:

Ateş Etmek ne demek? Ateş Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

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Ateş Etmek ne demek? Ateş Etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Konuşma dilinde farkında olarak ya da olmadan deyimlere yer veririz. Deyimlerin en belirgin özelliği gerçek anlamlarının dışında kullanılmalarıdır. Bu sebeple bu deyimlerin doğru bir şekilde kullanılabilmesi anlamlarının öğrenilmesi ile mümkün olur. Ateş etmek ne demek? Ateş etmek deyiminin anlamı ve cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte, tüm detaylar.

Ateş Etmek deyimini muhakkak duymuşsunuzdur. Bu deyimin ne amaçla kullanıldığının bilinmesi ancak anlamının öğrenilmesi ile mümkündür. Bu sebeple deyimlerin anlamlarını öğrenmek Türkçenin doğru bir şekilde kullanılması açısından oldukça önemlidir.

 Ateş Etmek Ne Demek?

 Ateş etmek deyimi silah ile yapılan eylem anlamına gelmektedir. Bilindiği gibi silah içinde mermi bulunur. Bu merminin silahın mekanizması ile itilmesi ateş etmek şeklinde ifade edilmektedir. Dilimizde bu ifade en çok kullanılan deyimlerden bir tanesidir.

 Ateş Etmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 Türk Dil Kurumuna göre ateş etmek deyimi silah ile yapılan eylem olarak ifade edilir. Kişiler silahın tetiğine bastıklarında mermi hareket eder. İşte bu durum ateş etmek olarak ifade edilir.

 Ateş Etmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Ateş etmeyin, ben masumum.

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