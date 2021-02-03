Ateş Düştüğü Yeri Yakar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ateş düştüğü yeri yakar atasözü çok eski bir sözdür. Bu atasözünde anlatılmak istenen acının kişinin canını yakarken başkası ona geçici üzülebildiğini anlatmaya çalışmaktadır.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Ateş düştüğü yeri yakar atasözünün TDK sözlüğüne göre anlamı şudur,

`Bir acıyı onu çekenden başkası tam anlayamaz veya aynı ölçüde üzülemez. ` Anlamında kullanılan bir sözdür. Yani herkesin derdi kendine ağırdır. Acıyı çekmeyen anlayamaz, üzülse bile geçicidir. Demek için kullanılan bir atasözümüzdür.

Ateş Düştüğü Yeri Yakar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı Nasıl Olur?

Ateş düştüğü yeri yakar günlük hayatta en çok kullandığımız atasözü arasında yer alıyor. Acıyı çeken anlar ifadesi için sıklıkla kullanırız. Bu atasözüne örnek verecek olursak şunu örnek verebiliriz;

- Komşunun oğlu şehit oldu ateş düştüğü yeri yakar.

Gibi ifadeler ile cevap veririz. Çünkü acıyı çeken bilir gerisi geçici bilir.