Ateş Bacayı Sarmak ne demek? Ateş Bacayı Sarmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler, genellikle mecaz anlam taşıyan bir durumu veya olayı az kelime ile etkili bir şekilde aktaran kalıplaşmış sözlerdir. Ateş bacayı sarmak genellikle sanatsal yapıtlarda ve günlük yaşamda duymaya alışkın olduğumuz bir deyim. Aşk ilişkisinde duyguların çok yoğun bir şekilde yaşanması anlamında daha fazla kullanıldığına şahit oluyoruz.

Ateş Bacayı Sarmak Ne Demek?

Ateş bacayı sarmak; tehlikeli bir durum, önüne geçilemez ve önlenemez bir hal almak anlamına gelmekte olup bir diğer yaygın bilinen ve ifade edilen anlamı ise bir gönül işi, gönül ilişkisinde oldukça ilerlemek şeklindedir.

Ateş Bacayı Sarmak Deyiminin Anlamı

Ateş bacayı sarmak deyimi; bir iş veya olayın önüne geçilemediği, tehlikeli bir durum aldığı zamanlarda kullanılan bir deyim. Bununla birlikte aşk, meşk, muhabbet ve iki kişinin yakınlaşması hallerinde sıklıkla kullanılan bir deyim olarak öne çıkıyor.

Ateş Bacayı Sarmak Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Ateş bacayı sarmak deyiminin cümle içinde örnek kullanımları şöyle:

- " Ateş bacayı sarmasaydı kız evden kaçmazdı."

- " Dün gece yemekte ateş bacayı sardı anlaşılan."

- " Ateş bacayı sarmadan iyisi mi kaçalım buradan! "