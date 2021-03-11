Ateş Almaya Mı Geldin deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

''Zengin Kalkışı Yapmak'' sözü de aynı anlama geldiği için bu deyimin yerine kullanılabilir.

Ateş Almaya Mı Geldin Ne Demek?

Ateş Almaya Mı Geldin deyimi, misafir olarak geldiği yerde fazla durmayan ve hemen gitmek isteyen kişiler için kullanılır. ''Biraz daha vakit geçirelim.'' ve ''Biraz daha kalsaydın'' anlamına gelir.

Ateş Almaya Mı Geldin Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Sürekli acelesi olan ve geldiği yerde fazla durmayan kişiler için ''Bu kadar çabuk gitmenin anlamı ne'' Anlamı: Zengin kalkışı yapan kişiler için kurulan sitem cümlesi.

Ateş Almaya Mı Geldin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ne bu acele yahu, ateş almaya mı geldin?

2- Biz onun için bu kadar hazırlık yaptık, o ise ateş almaya gelmiş.