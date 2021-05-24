Atel nedir ve ne işe yarar?

Zedelenme bulunan dokuların daha fazla tahrip olmaması için atel kullanımına başvurulur. Atel bir medikal üründür. Ana amacı vücudun hasar gören uzuvlarına daha fazla zarar verilmesini önlemektir.

Atel Nedir?

Uzuvlarda meydana gelen kırılma, çıkma, çatlama, yaralanma, ağrı ve şişlik gibi durumlarda şikayetleri azaltmak için ve bu uzuvları hareketsiz tutmak için kullanılan tıbbi ürünlere atel denir. Atel medikal ürünler ile tıbbi malzeme satan yerlerden temin edilebilir.

Atel, doktorlar tarafından yapılan tıbbi müdahalelerin ardından ilgili bölgenin kımıldamaması ve korunması için yapılan uygulamadır. Uzmanlar bu şekilde yaranın daha çabuk iyileşmesini hedeflemektedirler. Çünkü yapılan tedavinin korunması ile yaralı uzvun hareket etmemesi iyileşmek için önemlidir.

Bazen karşılaşılan bir kaza durumunda yaralının daha fazla zarar görmemesi için ilk müdahale kapsamında atel uygulamasının yapılması gerekebilir. Çünkü hasar gören organların hareket etmesi hastaya daha fazla acı verebilir. Bu bakımdan atel yapılı bir şekilde sağlık merkezlerine sevk etmek daha uygun olmaktadır.

Atel Ne İşe Yarar?

Hasar gören kemikler ile zedelenen dokuların korunması için uygulanan medikal tedaviye atel denmektedir. Atel vücudun hasar gören yerlerinin acısını azaltmaya ve iyileşme sürecinin hızlanmasına yarar sağlar.

Karşılaşılan burkulma incinme gibi durumlar için de atel kullanılabilir. Bu bir doktor görünceye kadar alınacak tedbirlerden sayılır. Bu bağlamda atel işlevini gören ve vücuda zarar vermeyecek malzemelerin kullanılması gerekir. Özellikle incinen kısmın, iyileşinceye kadar kullanılması gerektiğinde hava geçirgen olan malzemeler sağlık açısından iyi olacaktır.

Boyunda karşılaşılacak olumsuzlukların ateli mutlaka uzman eliyle yapılması gerekir. Çünkü omuriliğin zedelenmemesi çok önemlidir. İnsanda kalıcı hasarların önüne geçmek için bu hususa dikkat edilmelidir. Ayrıca atelin ölçüsünün bedene göre olması gerekmektedir. Yoksa iyileştirmeden çok zarar veren bir unsura dönüşebilir.