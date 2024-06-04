Atatürk’ün tavsiyesiyle öğretmen olmuştu... Asırlık Çalıkuşu veda etti

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Henüz 7 yaşındayken bir yurt gezisi sırasında Mustafa Kemal Atatürk ile konuşan Sabiha Özar, onun tavsiyesiyle öğretmen olmuştu. Atatürk ile olan karşılaşmasını ve cumhuriyetin ilk yıllarını ilk günkü gibi hatırlayan Özar, Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılında Hürriyet’e verdiği son röportajda da ‘10. Yıl Marşı’nı gür bir sesle söylemişti. 108 yaşındaki Özar, dün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.

İzmir’in Dikili ilçesinde 76 yaşındaki oğlu Ersun Özar ile yaşayan 1916 doğumlu Sabiha Özar, geçtiğimiz 1 Ekim’de 108 yaşına basmıştı. Büyük Önder Atatürk ile ilk kez 22 Mart 1923 tarihinde Konya’da karşılaşan hatta sonraki yıllarda PTT tarafından pul olarak basılan fotoğrafta yer alan Özar, Ata’nın kendisine verdiği ‘Okuyup öğretmen ol’ tavsiyesini dinleyip 42 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirmişti. Sabiha Özar, daha sonra Atatürk ile iki kez daha karşılaşmış ancak konuşma fırsatı bulamamıştı. Özar, son günlerinde Hürriyet’e verdiği röportajda, “eğer Atatürk ile yeniden konuşabilseydim ona okuyup öğretmen olduğunu söylemeyi çok isterdim” demişti. Son iki aydır hastanede tedavi gören Özar, dün sabah saat 08.00 civarında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Oğlu Ersun Özar, annesinin cenaze töreninin 7 Haziran Cuma günü yapılacağını dile getirerek şunları söyledi:

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HAYATINI DOLU DOLU YAŞADI

“Son günlerinde nefes almakta oldukça güçlük çekiyordu. Yaklaşık iki aydır da hastanede tedavi görüyordu. Annem bu kadar uzun bir ömre sahip olmasına rağmen hayatını dolu dolu yaşadı. Bu nedenle vicdanen çok rahatım. Fazla acı çekmeden huzur içinde gitti. Annemin güzel bir hayat felsefesi vardı. Derdi ki, ‘doğum da ölüm de hayatın gerçekleridir. Ancak bu iki gerçek arasında nasıl yaşadığın, neler yaptığın ve ne hizmetler sunduğun ile ne eserler yarattığın önemlidir’.”

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SON RÖPORTAJINI HÜRRİYET’E VERDİ

Ersun Özar, annesinin Cumhuriyet’in yüzüncü yılını heyecanla beklediğini ve gördüğünü dile getirerek o günden önce de en son röportajını Hürriyet’e verdiğini belirtti. Sabiha Özar, 27 Ekim 2023’te Hürriyet’te yayınlanan haberde nefesi yettikçe 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyeceğini belirterek, gençlere şu tavsiyeleri vermişti:

“Aileler gençlere şimdi en iyi imkanları sağlamaya çalışıyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Bu sebeple şimdiki öğrenciler, elindekilerin kıymetini iyi bilsin. Cumhuriyet’e sarılsınlar. Çünkü Cumhuriyet önü açık bir yönetimdir. Ancak böylelikle emin adımlarla geleceğe yürüyebilirler.”