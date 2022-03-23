Atatürk sevgisini valizlere koydular

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Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki Dr. Ufuk Ege Anaokulu öğretmenleri Seden Erkan ve Sinem Örenli, çocuklara Atatürk sevgisini aşılamak için “Atatürk’e Vefa Valizi” projesini başlattı. Proje kapsamında 3 valiz Türkiye’nin 45 ilindeki 103 okulda 3 bin öğrenci ile buluşuyor. Ankara’dan yola çıkan valizler kargolandıkları her okulda öğrencilerin Atatürk için yaptığı projelerle dolduruluyor.

Öğretmen Seden Erkan projenin ortaya çıkışını şöyle anlattı: “Sinem öğretmen ile birlikte olağan zümre toplantımızı yaparken ‘Atatürk ile ilgili bir proje yapalım ama yalnızca okul öncesi kademesine yönelik olmasın’ dedik. Milli Eğitim bünyesinde öğrenim gören 3-17 yaş arası tüm öğrencilerde ‘Atatürk ve Atatürk Sevgisini’ konu alan bir projede; tüm branş öğretmenleriyle aynı amaç altında birleşmek istememiz neticesinde bu proje ortaya çıktı. Öğrencilerin proje içerisinde ürettikleri materyallerin bize ulaşması konusunda ‘Her okul bizim okula bir kutu mu gönderse?’ düşüncesiyle başlayan süreç, benim ‘Evde bir antika valizim var onu hazırlasak’ dememle ‘Atatürk’e Vefa Valizi”ne dönüştü. Ardından Sinem ‘Elimize ulaşan ürünleri Anıtkabir’e ulaştırsak ne kadar güzel olur’ deyince projemiz şekillendi.”

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İKİ SERGİ PLANLANIYOR

Sinem Örenli de “İsmini netleştirdikten sonra, projemizi yaygınlaştırma sürecinde kullanacağımız Instagram hesabını oluşturduk ve bir başvuru formu açtık. 1 haftalık süreçte 200’ü aşkın okuldan başvuru aldık. Hatta başvuru formunu kapattıktan sonra Instagram hesabından başvuru yapmak isteyen öğretmen ve okullarla bu sayı 350’leri buldu” dedi.

Türkiye’yi dolaşan 3 valizde kısa filmden ahşap ürüne çok farklı türde çalışmalar olduğunu söyleyen öğretmenler, Türkiye’yi dolaşarak rotasını tamamlayan ilk valizin bu hafta Ankara’da olacağını belirtiyor. Tüm valizlerin tamamlanması ise mart ayının sonunu bulacak. Nisan ayında sergilenecek eserlerin seçimi, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün kurduğu komisyon tarafından yapılacak. Serginin ise 23 Nisan’da MEB Şura Salonu’nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, 19 Mayıs haftasında ATO Congresium’da proje ortağı öğretmenlerin de katılımıyla ikinci serginin yapılması da planlar arasında yer alıyor.