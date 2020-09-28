Atatürk Arboretumu nerede ve nasıl gidilir? Atatürk Arboretumu iletişim bilgileri, yeme, içme ve giriş ücreti (2020)

Canlı bitkilerin yer aldığı bu müze doğa severler için eşsiz hazinelerle doludur. Huzur dolu yaşayan bir müze deneyimi için mutlaka gezi plana alınması gereken bir mekandır.

Atatürk Arboretumu Hakkında Bilgi

Bilimsel gözlemler ve araştırmalar için oluşturulmuş ağaç koleksiyonlarına arboretum denilir. Daha genel bir ifade ile sadece ağaçlardan oluşan botanik bahçeleri olarak tanımlanabilir. Ülkemizde bulunan iki arboretumdan birisi de Atatürk Arboretumu olmaktadır. Arboretumların oluşmasındaki amaç topluma odunsu bitkileri tanıtmak ve çevre koruma bilinci oluşturmaktır. Ayrıca tehlike altındaki türleri korumak ve yabancı türleri farklı iklimlerde yetiştirmek gibi amaçları da bulunuyor.

Atatürk Arboretumu nerede ve nasıl gidilir?

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde yer alan Atatürk Arboretumu Kemerburgaz ve Bahçeköy yolu üzerinde yer alıyor.

Ulaşım için Yenikapı- Hacıosman metro hattı kullanılabilir. 42 HN numaralı Bahçeköy otobüsleri ile 20 dakikalık bir seyahat ardından inilir. Kemerburgaz yolundan 450 m kadar yüründüğünde Atatürk Arboretumuna ulaşılabilir. Ayrıca Sarıyer- Bahçeköy, 4.levent- Bahçeköy ve Taksim- Bahçeköy otobüs hatları ile de ulaşım sağlanabilir. Özel araçlar ile ulaşım sağlamak isteyenler Büyükdere Caddesi istikametinden ilerleyerek Hacıosman’a ulaşabilir. Bahçeköy yolundan saparak İstanbul Üniversitesi spor salonunun karşısına geldiğinde Kemerburgaz yolunun solundan 400 metre ilerleyerek Atatürk Arboretumu ulaşım sağlanabilir.

Atatürk Arboretumu Özellikleri

Belgrad Ormanları’nın güneydoğusunda bulunan Atatürk Arboretumu 296 hektarlık bir alan üzerinde yer alır. Bu alanda Osmanlı döneminden kalma Kirazlıbent yer alır. 1916 yılında oluşturulan Türkiye’nin ilk fidanlığı da yine aynı alan içinde barınıyor. Atatürk Arboretumu Orman Genel Müdürlüğüne bağlıdır. İdaresi İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi ve Orman Genel Müdürlüğü’ndeki danışma kuruluna bağlıdır.

Bilimsel araştırma ve gözlem amacı ile yaşları ve kökeni bilinen bitkilerin yetiştirildiği bu alanda ağaçların kenarlarında bitkilerin cinsleri yazılıyor. Giriş kısmında kısa bilgilendirmeler ve haritaların bulunduğu broşürler ile Atatürk Arboretumu içinde gezmek daha mantıklı olacaktır. Harita ile hangi bitkinin hangi parselde olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz.

Atatürk Arboretumu Tarihi

Atatürk Arboretumu 1940’lı yıllarda oluşturulmaya başlanmıştır. 1949 yılında Bahçeköy’e arboretum kurulması kararlaştırılır. Projelendirme aşamasında Sorbon Üniversitesi Botanik Bahçesi esnpektörlerinden Mösyö Camille Guinet davet edilir. 1959 ile 1961 yılları arasında aralıklarla çalışmalar devam eder. 1982 yılına kadar alt yapı ve dikim çalışmaları sonlanır. Atatürk’ün 100. Doğum yılı nedeni ile Atatürk Arboretumu ismini almıştır.

Atatürk Arboretumu Ziyaret Saatleri ve Giriş Ücreti (2020)

Giriş ücretleri hafta içi ve hafta sonu farklıdır.

Hafta içi öğrenci 2 TL sivil 5 TL olurken

Hafta sonu öğrenciler 5 TL siviller 15 TL olmaktadır.

Profesyonel fotoğraf çekimleri için ücretlendirme ayrıdır. Düğün, nişan, sünnet gibi özel günler için hatıra çekimleri yapılabildiği gibi film ve reklam alanlarında kullanmak üzere de çekimler yapılabiliyor. Bu çekimler için önceden randevu gereklidir.

Ziyaret saatlerinde ise yaz aylarında 08.30 ile 20.00 arasında ziyaretler mümkün olurken kış aylarında akşam saati 17.00’a kadar olmaktadır. Pazartesi günleri ise müze ziyarete kapalıdır. Ziyaret ettiğiniz mekan canlı bir müzedir. Bu nedenle yiyecek, içecek ve evcil hayvan sokmak yasaktır. İzin alınmadan çekim yapılamaz. Atatürk Arboretumu iletişim numarası 0212 226 1929 olmaktadır.