Ataşehir Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Ataşehir Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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Ataşehir ilçesinin önemi İstanbul için oldukça fazladır. Ataşehir ilçesi Anadolu yakasının içerisinde bulunan bir ilçedir. Ataşehir ilçesi doğrudan Kartal Adliyesine bağlıdır. Adliye işlemleri için Kartal adliyesine gitmek gerekiyor.

Ataşehir Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

İstanbul şehri hakkında detaylı bilgilere ulaşmak isteyenler bazı semtleri de araştırabiliyor. Hangi semtin hangi bölgede olduğu merak edilen bilgiler arasındadır. Araştırılan bir ilçede, Ataşehir ilçesidir. Ataşehir ilçesinin konum itibariyle nerede olduğu internet sitelerinde araştırılabiliyor. Ataşehir ilçesi Anadolu yakasına bağlı olan bir ilçedir. Ataşehir ilçesinde olanlar, Kartal adliyesine bağlıdır.

İstanbul Ataşehir Avrupa mı Anadolu Yakası mı?

Avrupa ve Anadolu yakası pek çok kişinin aklını karıştırabiliyor. Hangi ilçenin hangi yakada olduğu çok merak edilen bilgilerden biridir. Bireyler bir ilçe araştırırken hangi yakada yer aldığını öğrenmek istiyor. Ataşehir ilçesi de yaka bakımından araştırılan bir ilçedir. İstanbul'da bulunan Ataşehir ilçesi Anadolu yakasının içerisinde bulunan ilçeler arasında yer alıyor.