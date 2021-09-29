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Ataş ne demek? Ataş kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Ataş
Ataş ne demek Ataş kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Günlük yaşamda eğitim ya da iş alanında yaygın kullanılan malzemeler içerisinde ataş gelir. Peki, ataş ne demek? Ataş kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Fransızca kökenli bir kelime üzerinden türemiş olan ataş sözcüğü, günlük hayatın önemli malzemeleri içerisinde gelmektedir. Hem öğrencilerin hem de ofis çalışanlarının ihtiyaç duyduğu ürünleri arasında yer alır.

 Ataş Ne Demek?

 Genelde çelik ya da plastik malzeme kapsamında kıvrılmış, bir deste kağıdı tutturmaya yarayan alet ataş olarak bilinmektedir.

 Ataş Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Ataş kelimesinin anlamı bir malzemeyi göstermektedir. Bu bağlamda hem plastik kimde çelik yapı altında kıvrılarak tasarımı gerçekleştirilmiş, kağıt ve benzeri ürünleri bir arada tutmak için kullanılan alettir.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu'na göre sözcük anlamı üzerinden ele alındığı vakit, ataş kelimesi, ‘Tutturgaç’ olarak Türkçe karşılığı şeklinde ifade edilir. Başta kağıt olmak üzere birçok farklı çeşidin bir arada kalması adına kıvrılmak suretiyle yapılmış bir alet olarak öne çıkar. Günlük yaşamın vazgeçilmez ve en önemli yardımcı malzemeleri arasında gelir.

 

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