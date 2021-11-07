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HABERLEREğitim Haberleri

Atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı

#MEM#MEB#Atama
Atamalar Resmi Gazetede yayınlandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in göreve başlamasının ardından başlayan il ve ilçe milli eğitim müdürü atamaları 6 Kasım'da Resmi Gazete'de yayınlandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yer alan karara göre Milli Eğitim Bakanlığı Adana İ1 Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun görevden alındı. Yerine Yaşar Koçak atandı.

Diğer yandan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz görevden alındı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Haşan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Yusuf Karaman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne Ömer Akmanşen atandı.

SİVAS İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ SAMSUN'A ATANDI
Milli Eğitim Bakanlığı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in de görevine son verdi. Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ise Ergüven Aslan atandı.

Zonguldak'da ise İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alınırken yerine Züleyha Aldoğan atandı. 

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#MEM#MEB#Atama

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