TÜRKİYE Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan’ı Türk ve dünya çocuklarına armağan etti. TBMM’nin açılışı her yıl, dünyada çocuklara atfedilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edildiği zamana denk gelen 23 Nisan’ın evlerde de coşku içinde kutlanması için çok ciddi çalışmalar yaptıklarını açıklamış ve 100. yıla özel bir marş hazırladıklarını duyurmuştu. 100. Yıl Marşı’nın sözlerini Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü öğretim üyesi orkestra şefi Doç. Dr. Mehmet Efe ve Şermin Yaşar yazdı. Düzenleme Serkan Sönmez’in, beste Mehmet Efe’nin.



Marşı Gazi Üniversitesi Müzik Bölümü, Hacettepe Devlet Konservatuvarı, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulu, Ulubatlı Hasan Ortaokulu öğrencileri evlerinden seslendirdi. Marş için bir de klip hazırlandı. Klip “23 Nisan, bu ülkede her çocuğun üzerine doğar doğmaz iliştirilmiş ve oradan asla alınamayacak bir bağımsızlık hediyesidir…” girişini Haluk Bilginer’in seslendirmesiyle başlıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden çocuklar klip için kendi evlerindeki görüntüleri kaydetti. Klibin yönetmenliğini Zeynep Günay Tan yaptı. Bakan Selçuk marşın klibini sosyal medyadan paylaşarak, “23 Nisan’da hep birlikte ‘Yüzyıllar yaşa 23 Nisan’ diyeceğiz. Sözleriyle, bestesiyle, sesleriyle, çekimleriyle, görüntüleriyle, kurgusuyla gönüllü olarak yanımızda olan tüm ekibe teşekkür ediyorum. 23 Nisan haftasında çocuklarımızla birlikte 100. Yıl Marşı’nı söylemek için hazır mısınız?” dedi.

100. YIL MARŞI



Gözlerimde ışık gibi

Bağımsızlık hediyesi

Uyandırır bir bayrama

Bu dünyada bir tek bizi

Gurur bizim, inanç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan

Kanatlanan kuşlar gibi

Sonsuz mavi gökler gibi

Selam gönder tüm dünyaya

Dalgalanan bayrağım gibi

Gurur bizim, sevinç bizim

Yarınlar bizim sen buna inan

Atamızdan armağan

Yüzyıllar yaşa 23 Nisan