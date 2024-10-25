Son dakika haberi: Atama takvimi belli oldu... Öğretmen adaylarının mülakat sonuçları açıklandı

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MEB, 2024 yılında 20 bin öğretmen ataması yapılacağını açıklamıştı. Öğretmenler, atamanın önündeki son aşama olan mülakatlara gelene dek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Kültür, Genel Yetenek testleri ile, Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına giriyor. Yönetmeliğe göre sözleşmeli öğretmen istihdamında KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınacağı duyurulmuştu. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanlarına göre yaptıkları 96 bin 664 onaylı başvurudan 56 bin 490 öğretmen adayı sözlü sınava çağrıldı. Sözlü sınavlar 20 ilde belirlenen merkezlerde gerçekleştirildi. 20 bin öğretmen ataması sürecinde mülakatlar 2 Temmuz’da başlayıp 10 Ağustos’ta sona erdi.

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ESASA İLİŞKİN KARAR BEKLENMEDİ

Mülakat sistemine karşı olan bazı sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri yönetmeliği Danıştay’a taşımıştı. Bakan Tekin ise; ‘Karar çıktıktan sonra takvimimizi başlatacağız, sürecimizi yürüteceğiz” demişti. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada mülakat sürecinin detayları şöyle paylaşıldı:

“Alınan tedbirler çerçevesinde sözlü sınavlar herhangi tartışmaya mahal vermeyecek biçimde tamamlanmıştır. Diğer yandan Yönetmelik’e açılan davaların tamamına ilişkin yürütmeyi durdurma taleplerinin “oy birliği ile reddi”ne dair son karar da Bakanlığımıza ulaşmıştır. Danıştay ilgili dairesince oy birliği ile verilen ret kararları, yapılan değişikliğin üst normlara uygunluğunu ve alınan tedbirlerin adayların lehine sonuç doğuracak düzenlemeler olduğunu ortaya koymuştur. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde adayların bir an önce maarif ailemize katılarak öğrencilerimizle buluşmalarını sağlamak gayesiyle Danıştay’ın esasa ilişkin kararı beklenmeden sözlü sınav sonuçlarının açıklanmasına karar verilmiştir.”

MÜLAKAT GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ

‘Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Rehberi’ne göre mülakatlar adayların komisyon üyelerine kimlik belgelerini hiçbir şekilde ibraz etmediği bir ortamda yapıldı. Sözlü sınavların şeffaf ve güvenli bir biçimde yürütülmesi amacıyla adayların sözlü sınav süresince verdikleri tüm cevaplar kamera kaydına alındı ve adayların cevaplarını soru cevap kâğıdına el yazıları ile yazmaları istendi. Sözlü sınav soruları elektronik kura ile belirlendi. MEB’den yapılan açıklamada; “20 ilde 245 komisyon kurulmuş ve komisyon üyeleri her gün değiştirilmiştir. Ayrıca komisyon üyelerinin rasyonel ve tutarlı puanlama yapabilmesi, ülke genelinde birliktelik sağlanabilmesi için puanlama anahtarları oluşturulmuştur” denildi.

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ATAMA TAKVİMİ

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını dilekçe yoluyla 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında bulundukları il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerine başvurarak yapabilecek ve sonuçlara ilişkin itirazlar, sözlü sınav komisyonlarınca değerlendirilerek 11 Kasım’da sonuçlandırılacak. Atama tercihleri, 14 Kasım’da başlayacak ve 20 Kasım saat 16.00’ya kadar sürecek. Sonuçlar 23 Kasım’da açıklanacak; atama kararnameleri, yasal sürecin tamamlanması ve öğretmenlerimizin görevlerine başlatılması için illere gönderilecektir.

BRANŞ VE KONTENJAN DAĞILIMI

Alan bazlı en yüksek taban puan 86,74 ile Adalet alanında olurken, en düşük taban puan 50,01 ile Sınıf Öğretmenliği alanında belirlendi. En fazla kontenjan ayrılan bazı branşlar şöyle: Sınıf Öğretmenliği 3 bin 263, Özel Eğitim Öğretmenliği 2 bin 499, Rehberlik bin 597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594, İngilizce Öğretmenliği 968, Okul Öncesi 903, Türkçe 804, Türk Dili ve Edebiyatı 796, Sosyal Bilgiler 754, Tarih 619, Kimya-Kimya Teknolojisi 468, Müzik 634, Beden Eğitimi 320, Matematik 317, Fen Bilimleri 305, Almanca 288, Coğrafya 285, Fizik 283, Arapça 262, Bilişim Teknolojileri 253, Görsel Sanatlar 249, Felsefe 232, İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri 217, Motorlu Araçlar Teknolojisi 215, Yiyecek İçecek Hizmetleri 214, İlköğretim Matematik 174.

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