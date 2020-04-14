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Eğitim
AA
Haber Giriş: 14.04.2020 - 11:02,Son Güncelleme:

Atama kararı Resmi Gazete'de

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü atandı.

Atama kararı Resmi Gazete'de
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Atama kararı Resmi Gazetede
Resmi Gazete'nin 14 Nisan 2020 tarihli sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğü'ne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereceğince Prof. Dr. Mehmet Necmettin Atsü atandı.

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