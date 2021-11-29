AtaFuture ile her yaşa eğitim

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Ata Koleji, geçtiğimiz gün düzenlenen Okul Öncesi Eğitimde Farklılaştırılmış Uygulamalar Seminer programı ile eğitim ve sertifika programlarını hayata geçirdi.

Ata Koleji, bünyesinde yer alan AtaFuture Yeni Nesil Eğitim Merkezi ile öğrenci, öğretmen ve velileri geleceğe hazırlayacak. Kodlamadan yabancı dile, yetenek atölyelerinden kişisel gelişim programlarına kadar birçok farklı dalda eğitim veren Ata Koleji, bu girişimiyle Türkiye’de ve dünyada örnek teşkil ediyor.

Ata Koleji tarafından ilki düzenlenen, alanında uzman akademisyen ve eğitimcilerin yer aldığı AtaFuture Okul Öncesi Eğitimde Farklılaştırılmış Uygulamalar Seminer programı çok sayıda öğretmenimizin katılımıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, okul öncesi eğitimde ölçme değerlendirmeden süreç tasarımına, çocuklar için felsefeye kadar birçok farklılaştırılmış uygulamayı atölyelerde deneyimleme şansı buldular. İlki düzenlenen seminerde, atölyeleri başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım sertifikaları verildi.