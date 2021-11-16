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Ataç nedir, ne anlama gelir? Ataç ne demek? Ataç kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Ataç#Kelime#TDK
Ataç nedir, ne anlama gelir Ataç ne demek Ataç kelimesinin TDK sözlük anlamı..

İnternet üzerinde yapılan kelime araştırmaları incelendiğinde bazı kelimelerin çok arandığı görülmektedir. Bazı kelimeler ise yazım yanlışlığından dolayı karıştırılıp, anlamının ne olduğu merak edilmektedir. Bu tür kelimeler arasında ataç kelimesi bulunmaktadır. Peki, ataç ne demektir? Ataç kelimesinin doğru yazımı nasıldır? Türk Dil Kurumu ataç kelimesini nasıl açıklamaktadır? İşte, ataç kelimesinin doğru anlamı ve çok karıştırılan ataş kelimesi ile olan farkları hakkında detaylı bilgiler.

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Ataç kelimesi bu kelimenin doğru yazımıdır. Ataş olarak yazılan kelime farklı bir kelimedir. Ataç ile ataş tamamen farklı iki kelimedir. Ataş, tutturgaç anlamına gelen ve genelde defter ile kitaplarda kullanılan bir malzeme iken, ataç kelimesinin anlamı ise daha farklıdır.

 Ataç Nedir, Ne Anlama Gelir?

 Ataç kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Birbirinden farklı mana içeren bu anlamlar şu şekilde ifade edilir:

 - Birinci anlamı; büyüklük göstermekte olan çocuktur.

 - İkinci anlamı; atalarına çok benzeyen, ataları ile ilgili olan, atalardan gelen ya da atalardan kalan anlamına gelmektedir.

 - Üçüncü anlamı; büyüklük, ululuk.

 - Dördüncü anlamı; elektrik akımında, ses dalgasında ve rekoderler de ile ifadesi şeklinde yazdırılan genişlik veya büyüklük.

 Ataç Ne Demek? Ataç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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 Türk Dil Kurumu sözlüğünde ataş ile ilgili gerekli açıklama yapılırken, ataç hakkında bir bilgi verilmemiştir. Ancak internet üzerinde yapılan aramalarda ataç ile alakalı olarak genelde büyüklük anlamı yer almaktadır.

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#Ataç#Kelime#TDK

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