Ataç nedir, ne anlama gelir? Ataç ne demek? Ataç kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Ataç kelimesi bu kelimenin doğru yazımıdır. Ataş olarak yazılan kelime farklı bir kelimedir. Ataç ile ataş tamamen farklı iki kelimedir. Ataş, tutturgaç anlamına gelen ve genelde defter ile kitaplarda kullanılan bir malzeme iken, ataç kelimesinin anlamı ise daha farklıdır.

Ataç Nedir, Ne Anlama Gelir?

Ataç kelimesinin birden fazla anlamı bulunmaktadır. Birbirinden farklı mana içeren bu anlamlar şu şekilde ifade edilir:

- Birinci anlamı; büyüklük göstermekte olan çocuktur.

- İkinci anlamı; atalarına çok benzeyen, ataları ile ilgili olan, atalardan gelen ya da atalardan kalan anlamına gelmektedir.

- Üçüncü anlamı; büyüklük, ululuk.

- Dördüncü anlamı; elektrik akımında, ses dalgasında ve rekoderler de ile ifadesi şeklinde yazdırılan genişlik veya büyüklük.

Ataç Ne Demek? Ataç Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Türk Dil Kurumu sözlüğünde ataş ile ilgili gerekli açıklama yapılırken, ataç hakkında bir bilgi verilmemiştir. Ancak internet üzerinde yapılan aramalarda ataç ile alakalı olarak genelde büyüklük anlamı yer almaktadır.