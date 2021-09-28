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Ataç nasıl yazılır? TDK' ya göre ataç kelimesinin doğru yazımı

#Nasıl Yazılır?#TDK#Ataç
Ataç nasıl yazılır TDK ya göre ataç kelimesinin doğru yazımı

Okul malzemeleri arasında ataş günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı zamanda kelime bazında ele alındığı vakit yazımı yanlış yapılan sözcüklerden biridir. Peki, ataç nasıl yazılır? TDK'ya göre Ataç kelimesinin doğru yazımı üzerine merak edilenleri derledik.

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Yazımı yanlış ele alınan ve bu konuda dikkat edilmesi gereken en önemli kelimeler içerisinde ataş gelmektedir. Ataş mı yoksa ataç mı yazılıp yazılmayacağı merak ediliyor.

Ataç Nasıl Yazılır?

Bu kelimenin doğru yazımı, ‘Ataş’ şeklindedir. Özellikle kelimenin sonundaki harfe dikkat etmek gerekir. Bu doğrultuda son harf, ‘ç’ yerine, ‘ş’ olmalıdır. Böylece doğru şekilde ataş olarak ele alınabilir ve yazılabilir.

TDK'ya Göre Ataç Kelimesinin Doğru Yazımı

Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit bu kelimenin doğru yazımı, ‘Ataş’ bitiminde öne çıkıyor. Kağıtları bir arada tutmak için kullanılan metal ya da farklı malzemeden yapılmış aparat olarak öne çıkan bu sözcük, ataş şeklinde ele alınmakta ve kurala uygun biçimde doğru yazılmaktadır.

Ataş (Doğru)

Ataç (Yanlış)

Yazılan ilk kelimedeki gibi doğru olarak ele alınabilir ve cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir.

 

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