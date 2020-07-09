62 yıldır eğitim hayatında olan köklü kuruluş ATA Koleji'nden sağlık çalışanlarına büyük destek kampanyası başlatıldı.

Pandemi döneminde hayatlarını riske atıp gecelerini gündüzlerine katan sağlık çalışanları, ATA Koleji'nde özel indirimli kayıt fırsatlarından yararlanabilecek.

Anaokulundan liseye tüm kademelerde eğitim veren Ata Koleji, kurulduğu günden bugüne iş dünyasından siyasete, spordan sanata Türkiye’de önemli başarılara imza atan pek çok önemli ismin yetişmesine vesile oldu.

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