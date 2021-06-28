ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman? ATA AÖF akademik sınav takvimi açıklandı! İşte, sınav tarihleri

ATA AÖF bütünleme sınavları bugün itibariyle başladı. Yaz okulu için gün sayan öğrenciler, bütünleme sınavlarının ne zaman olduğunu ve nasıl başvuru yapabileceklerini öğrenmek için araştırmalara başladı. ATA AÖF bütünleme sınavı başvurular online olarak yapılabilecek. İşte, 2021 ATA AÖF sınav takvimi ve giriş ekranı.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIYOR?

2021 ATA AÖF bütünleme sınavları 28 Haziran - 3 Temmuz 2021 tarihlerinde her gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında yapılacak. ATA AÖF bütünleme sınavları için başvurular online yapılırken bütünleme sınavları da online olarak gerçekleşecek. Öğrenciler sınava kişisel bilgisayarlarından girecek ve elektrik/ internet kesintisi gibi sorunlardan yine öğrenciler sorumlu tutulacak. Bu nedenle öğrencilerin gerekli tedbirleri alması oldukça önemli.

ATA AÖF SINAVINA NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Öğrenciler, sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ adresini kullanarak doğrudan erişebilecek. Fakültenin yaptığı sınav duyuru ise şu şekilde, “Öğrencilerimizin anılan tarih aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programı Fakültemiz tarafından duyurulacaktır. Sınav sürecinde, sorumlu olduğunuz ders ya da derslere ait sınavlarınızı, sadece anılan ders ya da derslerin sınav programında yer aldığı gün 09.00 ile 22.00 saatleri arasında sisteme girerek gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen saat aralığının sonlarına kalmanızın yoğunluk nedeni ile bağlantı sorunlarına yol açabileceğini göz önünde bulundurmanız önem arz etmektedir.”

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da “boş bırak” seçeneğini işaretledikten sonra “Sonraki” butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.

Sınav soruları kişiye özel olacak şekilde soru bankasından rastgele çekilecektir. Buna rağmen kopya çektiği tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları (“boş bırak” seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da “boş bırak” seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.

Oturum süresi (30 dakika) içerisinde herhangi bir problem ile karşılaşmanız durumunda (elektrik/internet kesintisi, tarayıcının kapanması vb.), oturum süresi bitmeden aynı sınavın oturumuna tekrar girerek kalan sürenizi kullanabilirsiniz. Ancak 30 dakikadan sonra veya "SINAVI BİTİR" butonuna tıkladığınızda sınavınız tamamlanmış olur ve sınava tekrar giremezsiniz.