At Sahibine Göre Kişner atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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At Sahibine Göre Kişner Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Yönetici konumunda olan kişiler çalışanlarına nasıl davranırlarsa, çalışanları da ona göre bir davranış sergileyecektir. Bu sebeple liderlik yapan insanların tutumunun buna göre olması oldukça önemlidir. Sadece iş konusunda değil sosyal yaşamda da bu durum aynı şekildedir. Örneğin bir çocuk anne ve babası kendisine nasıl davranıyorsa o da aynı şekilde bir tutum sergileyecektir.

At Sahibine Göre Kişner Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Çalışanlarına karşı nazik olmalısın. Atalarımız ne demiş at sahibine göre kişner.