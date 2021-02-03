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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:15 | Son Güncelleme:

At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır sözü de bunlardandır. Peki, at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır atasözünün anlamı nedir? İşte, tüm detaylar.

At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır atasözü yiğit insanların öldüklerinde de unutulmayacaklarını, her zaman bir kahraman olarak anılacaklarını ifade etmektedir.

 At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 At ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Yaşayan bir gün ölür. Ancak yaşayışına bağlı birtakım izler sürüp gider. At ölmekle birlikte onun koştuğu meydanın kalması, insan ölmekle birlikte adının anılması gibi: Onun için kişi yaşarken iyi işler yapmalı, iyi bir ad bırakmaya çalışmalıdır". Burada verilmek istenen öğüt insanın yaşama biçimi ölümü sonrası nasıl anılacağını belirtmektedir.

 At Ölür Meydan Kalır Yiğit Ölür Şan Kalır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözümüzü cümle içinde şu şekilde kullanırız. Örneğin: Kızım atalarımız at ölür meydan kalır yiğit ölür şan kalır diyerek bizlerin hayatında nasıl yaşarsak öyle anılacağını öğütlemiş. Hayatını buna göre yaşa.

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