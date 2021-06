At meydanı nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? At yarışı yazımı

Türkçe dil kurallarında bazı kelimelerin yazılışı okunduğu kadar kolay olmayabiliyor. Özellikle resmi yazışmalar ve kurum ya da kuruluşlara yazılı dilekçelerde gerekli olan yazım kurallarında bazen soru işaretleri olabiliyor. Peki ‘at meydanı’ nasıl yazılır? İşte Türk Dil Kurumu’na göre at meydanının yazılışı.

‘AT MEYDANI’ NASIL YAZILIR?

TDK’ya göre, at veya at arabası koşularının yapıldığı yer ve atların pazarlandığı yer anlamına gelen at meydanı normal şartlarda ayrı yazılır. Ancak özel ad olarak kullanıldığında yer adı olan ‘Atmeydanı’ bitişik yazılır ve büyük harfle başlar.

ATMEYDANI

İstanbul'un fethinden sonra, ortasında Hipodrom'un bulunduğu bu alan, Atmeydanı adı ile at yarışlarının ve cirit oyunlarının yapıldığı yerdir. Özel isim olması nedeniyle de birleşik yazılmaktadır.