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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:13 | Son Güncelleme:

At Binenin Kılıç Kuşananın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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At Binenin Kılıç Kuşananın atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri insanların bu cümlelerden ders çıkarması için söylenmektedir. Atalarımızın yaşanmışlıkları ve tecrübeleri ile atasözleri ortaya çıkmıştır. At binenin kılıç kuşananın atasözü ne anlama geliyor, at binenin kılıç kuşananın atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını derledik.

At binenin kılıç kuşananın atasözü sürekli duyduğumuz bir atasözüdür. Bu sebeple insanlar bu cümleye aşinadır. Ancak cümle içinde kullanmak için at binenin kılıç kuşananın atasözünün anlamının iyi bir şekilde bilinmesi gerekmektedir.

 At Binenin Kılıç Kuşananın Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 At binenin kılıç kuşananın atasözü iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki insanlar bir işi iyi bir şekilde yapıyorsa, bir aleti iyi bir şekilde kullanıyorsa ona sahip olması gerekir. Çünkü doğru olanı budur. İkinci anlamı ise; insanlar bir kimsenin yararlanamadığı şeyden en iyi şekilde yararlanmasını biliyorsa o şey sahibinden çok kullananın hakkıdır anlamına gelmektedir.

 At Binenin Kılıç Kuşananın Atasözünün Cümlede Kullanımı

 Bu elbise sana benden daha çok yakıştı o yüzden senin olsun. Ne demişler at binenin kılıç kuşananındır.

 Burada elbise giyen kişiye daha çok yakıştığı için bu elbisenin o kişinin olması gerektiğinden bahsedilmiştir.

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