At Başı Gitmek ne demek? At Başı Gitmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

''Kafa Kafaya Gitmek'' deyimi de aynı anlama geldiği için ''At Başı Gitmek'' deyiminin yerine kullanılabilir.

At Başı Gitmek Ne Demek?

At başı gitmek, iki kişinin herhangi bir konuda eşit olması demektir. Genellikle çalışkanlık ve başarı gibi hususlarda iki insanı mukayese etmek için kullanılır.

At Başı Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre at başı gitmek deyiminin iki anlamı vardır.

Birinci anlamı: Denklik, birinin diğerinden üstünlüğünün olmaması.

İkinci anlamı: Başarıda ortak payda. İki veya daha fazla kişinin eşit derecede başarılı olması.

At Başı Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Çocuklarım o kadar çalışkan ki ikisi de sınavlarda at başı gidiyor.

2- İkisi de bu konuda at başı gittiği için biri diğerinden üstün diyemeyiz.

3- Bu yarışmada ikimiz de at başı gidiyoruz.