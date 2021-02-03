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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 03.02.2021 - 03:12 | Son Güncelleme:

At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri geçmişten günümüze gelmiş olan kalıplaşmış, öğüt içerikli cümlelerdir. Eskiler tarafından bize aktarılmıştır. Bu sözler sayesinde eskilerin deneyimlerinden faydalanırız. At adımına göre değil adamına göre yürür sözü de bunlardandır. Peki, at adımına göre değil adamına göre yürür atasözünün anlamı nedir? Ve benzeri bilgileri derledik.

At adımına göre değil adamına göre yürür atasözü her canlının karşısında ki tarafın tavrına göre, karakterine göre hareket edeceğini belirtmektedir.

 At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 At adımına göre değil adamına göre yürür atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: "Atın yürüyüşü binicisinin yöntemine bağlı olduğu gibi, bir işin verimliliği de iş başındakinin bilgisine, gayretine, tutumuna göre değişir". Burada anlatılmak istenen mana insanların karşı taraftaki insanın kabiliyetine göre tavrının farklı olacağıdır. Yalnızca kabiliyet de değil, bunun yanında zekası, çalışkanlığı, azmi, karakteri yani insanı insan yapan her şeye bakılarak bir tavır alınmaktadır.

 At Adımına Göre Değil Adamına Göre Yürür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek veririz. Örneğin: Senin tavrın karşındakinin tavrını belirler. Atalarımız at adımına göre değil adamına göre yürür demiş bundan dolayı hayatındaki herkes senin kalitene göre sana tavır alacaklardır.

 

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