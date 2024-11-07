Asya’nın en iyi üniversiteleri açıklandı... Pekin Üniversitesi zirveyi kaptırmadı

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Bu yıl 16’ncısı yayımlanan ‘QS Dünya Üniversite Sıralamaları Asya’da 984 üniversite yer aldı. Listede en çok temsil edilen ülke 193 üniversite ile Hindistan oldu. Onu 135 üniversite ile Çin, 115 üniversiteyle Japonya takip etti. Güney, Doğu, Güney Doğu ve Orta Asya üniversitelerinin sıralandığı listede Pekin Üniversitesi zirvedeki yerini korurken, Hong Kong Üniversitesi ikinci, Singapur Ulusal Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Singapur’dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise dördüncü oldu.

İLK DÖRT DEĞİŞMEDİ

Geçen yılki sıralamaya göre listede ilk dört değişmezken, geçen yıl 7’nci sırada yer alan Çin’in Fuldan Üniversitesi bu yıl 5’inci sıraya yükseldi. Hong Kong Çin Üniversitesi altıncı, Çin’den Tsinghua Üniversitesi 7’inci ve Zhejiang Üniversitesi 8’inci oldu. Listede ilk 10’daki tek Güney Kore üniversitesi olan Yonsei Üniversitesi ise 9’uncu sıraya yerleşirken Hong Kong Şehir Üniversitesi ise 10’uncu sırada yer aldı.

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ÜNİVERSİTE SAYISINDA REKOR

QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Bu yıl yayımlanan Asya sıralaması rekor sayıda Asya üniversitesini listeliyor. Öğrencilere ve eğitim dünyasına içgörü sağlarken, hergeçen gün gelişen ve yoğun rekabeti barındıran bir yükseköğretim ekosistemini yansıtıyor” dedi.

ÇİN YÜKSEKÖĞRETİMDE EN ÖNDE

QS tarafından yayımlanan rapora göre; ilk 10’da en çok üniversitesi olan Çin, Asya yüksek öğreniminde başı çekerken Hindistan ise araştırma sayılarının çokluğu ile öne çıktı. Endonezya sıralamaya 30 yeni üniversite ekleyerek en büyük büyümeyi elde eden ülke oldu. Hong Kong da kaynakları, üretkenlik ve uluslararası öğrenciler açısından yaptığı çalışmalarla yüzde 45’lik bir iyileşme kaydetti.

JAPONYA EN SAYGIN ÜNİVERSİTEYE SAHİP

Rapora göre; Malezya atıflarda en çok dikkat çekerken, 38 üniversitesinden 32’si ‘Makale Başına Atıf’ ölçütünde en yüksek oranı alan ülkelerden biri oldu. Akademik itibar konusunda Filipinler, yükselen bir tablo çizdi. Sıralanan 16 üniversiteden 15’i bu göstergede iyileşme gösterdi. İlk 20’de 6 Güney Kore üniversitesi yer aldı. Japonya’nın önde gelen üniversitesi Tokyo Üniversitesi ise sıralamada ilk 20’de yer almasa da uluslararası akademisyenler ve işverenler tarafından Asya’nın en saygın üniversitesi olarak görülmeye devam ediyor.

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ASYA’NIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ