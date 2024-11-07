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Asya’nın en iyi üniversiteleri açıklandı... Pekin Üniversitesi zirveyi kaptırmadı

Güncelleme Tarihi:

#Asya#Pekin#Quacquarelli Symonds
Asya’nın en iyi üniversiteleri açıklandı... Pekin Üniversitesi zirveyi kaptırmadı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 19:20

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Quacquarelli Symonds (QS), Asya kıtasının en iyi üniversitelerinin güncel sıralamasını yayınladı. Pekin Üniversitesi zirvedeki yerini korurken, Hong Kong Üniversitesi ikinci, Singapur Ulusal Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı.

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Bu yıl 16’ncısı yayımlanan ‘QS Dünya Üniversite Sıralamaları Asya’da 984 üniversite yer aldı. Listede en çok temsil edilen ülke 193 üniversite ile Hindistan oldu. Onu 135 üniversite ile Çin, 115 üniversiteyle Japonya takip etti. Güney, Doğu, Güney Doğu ve Orta Asya üniversitelerinin sıralandığı listede Pekin Üniversitesi zirvedeki yerini korurken, Hong Kong Üniversitesi ikinci, Singapur Ulusal Üniversitesi ise üçüncü sırada yer aldı. Singapur’dan Nanyang Teknoloji Üniversitesi ise dördüncü oldu.

İLK DÖRT DEĞİŞMEDİ
Geçen yılki sıralamaya göre listede ilk dört değişmezken, geçen yıl 7’nci sırada yer alan Çin’in Fuldan Üniversitesi bu yıl 5’inci sıraya yükseldi. Hong Kong Çin Üniversitesi altıncı, Çin’den Tsinghua Üniversitesi 7’inci ve Zhejiang Üniversitesi 8’inci oldu. Listede ilk 10’daki tek Güney Kore üniversitesi olan Yonsei Üniversitesi ise 9’uncu sıraya yerleşirken Hong Kong Şehir Üniversitesi ise 10’uncu sırada yer aldı.

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ÜNİVERSİTE SAYISINDA REKOR
QS Kıdemli Başkan Yardımcısı Ben Sowter, “Bu yıl yayımlanan Asya sıralaması rekor sayıda Asya üniversitesini listeliyor. Öğrencilere ve eğitim dünyasına içgörü sağlarken, hergeçen gün gelişen ve yoğun rekabeti barındıran bir yükseköğretim ekosistemini yansıtıyor” dedi.

ÇİN YÜKSEKÖĞRETİMDE EN ÖNDE
QS tarafından yayımlanan rapora göre; ilk 10’da en çok üniversitesi olan Çin, Asya yüksek öğreniminde başı çekerken Hindistan ise araştırma sayılarının çokluğu ile öne çıktı. Endonezya sıralamaya 30 yeni üniversite ekleyerek en büyük büyümeyi elde eden ülke oldu. Hong Kong da kaynakları, üretkenlik ve uluslararası öğrenciler açısından yaptığı çalışmalarla yüzde 45’lik bir iyileşme kaydetti.

JAPONYA EN SAYGIN ÜNİVERSİTEYE SAHİP
Rapora göre; Malezya atıflarda en çok dikkat çekerken, 38 üniversitesinden 32’si ‘Makale Başına Atıf’ ölçütünde en yüksek oranı alan ülkelerden biri oldu. Akademik itibar konusunda Filipinler, yükselen bir tablo çizdi. Sıralanan 16 üniversiteden 15’i bu göstergede iyileşme gösterdi. İlk 20’de 6 Güney Kore üniversitesi yer aldı. Japonya’nın önde gelen üniversitesi Tokyo Üniversitesi ise sıralamada ilk 20’de yer almasa da uluslararası akademisyenler ve işverenler tarafından Asya’nın en saygın üniversitesi olarak görülmeye devam ediyor.

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ASYA’NIN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ

20252024ÜNİVERSİTE ÜLKE
11Pekin Üniversitesi Çin 
22Hong Kong Üniversitesi Hong Kong 
33Singapur Ulusal Üniversitesi Singapur 
44Nanyang Teknoloji Üniversitesi Singapur 
57Fudan Üniversitesi Çin 
610Hong Kong Çin Üniversitesi Hong Kong 
74Tsinghua Üniversitesi Çin
86Zhejiang Üniversitesi Çin 
98Yonsei Üniversitesi Güney Kore 
1017Hong Kong Şehir Üniversitesi Hong Kong 
1115HKUST Hong Kong
1211Üniversite Malaya Malezya
139Kore Üniversitesi Güney Kore
1411Şanghay Jiao Tong Üniversitesi Çin
1513KAIST Güney Kore
1619Sungkyunkwan Üniversitesi Güney Kore
1723Hong Kong Politeknik Üniversitesi Hong Kong
1816Seul Ulusal Üniversitesi Güney Kore
1926Hanyang Üniversitesi Güney Kore
2025Universiti Putra Malezya Malezya
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#Asya#Pekin#Quacquarelli Symonds

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