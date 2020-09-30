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Haber Giriş: 30.09.2020 - 01:19 | Son Güncelleme:

Asya ülkeleri nelerdir ve hangileri? Asya ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

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Asya ülkeleri nelerdir ve hangileri? Asya ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
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44.391.143. kilometrekarelik bir alana sahip olan Asya kıtası, dünyanın en büyük kara parçasıdır. Aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıta olan Asya'da yaklaşık 4 milyar 465 milyon kişi yaşıyor. Asya ülkelerinin isimleri ve başkentleri nelerdir, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan, Asya'da yer almaktadır. Bu da Asya kıtasının en kalabalık kıta olmasındaki en büyük etkendir. Türkiye de dahil olmak üzere Asya'da toplam 45 ülke bulunuyor. Avrupa kıtasından sonra sanayisi en gelişmiş 2. kıta olan Asya yer altı kaynakları açısından da zengindir. En fazla çıkarılan madenler arasında petrol, bor, gümüş ve alüminyum yer alır.

 Asya Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri

 Türkiye

 İran

 Irak

 Suriye

 Ermenistan

 Azerbaycan

 Gürcistan

 Rusya

 Afganistan

 Çin

 Japonya

 Tayland

 Güney Kore

 Kuzey Kore

 Vietnam

 Bahreyn

 Bhutan

 Birleşik Arap Emirlikleri

 Brunel

 Filipinler

 Doğu Timor

 Filistin

 Endonezya

 Kazakistan

 Özbekistan

 Tacikistan

 Türkmenistan

 Hindistan

 Nepal

 Katar

 Kamboçya

 Kuveyt

 Kırgızistan

 Kıbırs

 Pakistan

 Lübnan

 Laos

 Myanmar

 Mısır

 Malezya

 Sri Lanka

 Singapur

 Umman

 Ürdün

 Yemen

  Asya Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

 Türkiye - Ankara

 İran - Tahran

 Irak - Bağdat

 Suriye - Şam

 Ermenistan - Erivan

 Azerbaycan - Bakü

 Gürcistan - Tiflis

 Rusya - Moskova

 Afganistan - Kabil

 Çin - Pekin

 Japonya - Tokyo

 Tayland - Bangkok

 Güney Kore - Seul

 Kuzey Kore - Pyongyang

 Vietnam - Hanoi

 Bahreyn - Manama

 Bhutan - Thimphu

 Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

 Brunel - Bandar Seri Bagavan

 Filipinler - Manita

 Doğu Timor Dili

 Filistin - Kudüs

 Endonezya - Cakarta

 Kazakistan - Nur Sultan

 Özbekistan - Yeni Delhi

 Tacikistan - Duşanbe

 Türkmenistan - Aşkabat

 Hindistan - Yeni Delhi

 Nepal - Katmandu

 Katar - Doha

 Kamboçya - Phnom Penh

 Kuveyt - Kuveyt

 Kırgızistan - Biikek

 Kıbırs - Lefkoşa

 Pakistan - İslamabat

 Lübnan - Beyrut

 Laos - Vientiane

 Mısır - Kahire -

 Malezya - Kuala Lumpur

 Sri Lanka - Kolombo

 Umman - Maskat

 Ürdün - Amman

 Yemen - San'a

 Asya Ülkelerinin Nüfusları

 Türkiye - 83.000.000

 İran - 82.310.000

 Irak - 38.275.000

 Suriye - 18.275.000

 Ermenistan - 2.965.000

 Azerbaycan - 9.850.000

 Gürcistan - 4.615.000

 Rusya - 146.875.000

 Afganistan - 29.725.000

 Çin - 1.440.254.046

 Japonya - 125.550.000

 Tayland - 66.050.000

 Güney Kore - 51.446.000

 Kuzey Kore - 25.490.000

 Vietnam - 93.720.000

 Birleşik Arap Emirlikleri - 9.420.000

 Filipinler - 108.465.000

 Filistin - 4:010.000

 Endonezya - 265.890.900

 Kazakistan - 18.155.100

 Özbekistan - 32.350.000

 Tacikistan - 8.930.000-

 Türkmenistan - 4:835.000

 Hindistan - 1.380.000.349

 Nepal - 28.825.000

 Katar - 835.000

 Kuveyt - 2.690.000

 Kırgızistan - 5.430.000

 Kıbırs - 795.000

 Pakistan - 220.650.000

 Lübnan - 4.015.000

 Laos - 6.835.000

 Mısır - 100.530.000

 Malezya - 32.400.000

 Sri Lanka - 21.445.000

 Umman - 3.420.000

 Ürdün - 10.177.350

 Asya Ülkelerinin Para Birimi

 Türkiye - Türk Lirası

 İran - İran Riyali

 Irak - Irak Dinarı

 Suriye - Suriye Lirası

 Ermenistan - Ermenistan Dramı

 Azerbaycan - Azerbaycan Manatı

 Gürcistan - Gürcistan Larisi

 Rusya - Ruble

 Afganistan - Afgani

 Çin - Yuan

 Japonya - Yen

 Tayland - Baht

 Güney Kore - Güney Kore Wonu

 Kuzey Kore - Kuzey Kore Wonu

 Vietnam - Dong

 Bahreyn - Bahreyn Dinarı

 Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

 Brunel - Brunel Doları

 Filipinler - Filipinler Pesosu

 Doğu Timor - Amerikan Doları

 Filistin - Ürdün Dinarı

 Endonezya - Endonezya Rupiahı

 Kazakistan - Tenge

 Özbekistan - Özbekistan Somu

 Tacikistan - Somoni

 Türkmenistan - Türkmen Manatı

 Hindistan - Hindistan Rupisi

 Nepal - Nepal Rupisi

 Katar - Katar Riyali

 Kuveyt - Kuveyt Dinarı

 Kırgızistan - Kırgızistan Somu

 Kıbrıs - Euro

 Pakistan - Pakistan Rupisi

 Lübnan - Lübnan Lirası

 Laos - Kip

 Mısır - Mısır Lirası

 Malezya - Ringitt

 Sri Lanka - Sri Lanka Rupisi

 Singapur - Singapur Doları

 Umman - Umman Riyali

 Ürdün - Ürdün Dinarı

 

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