Asya ülkeleri nelerdir ve hangileri? Asya ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri
44.391.143. kilometrekarelik bir alana sahip olan Asya kıtası, dünyanın en büyük kara parçasıdır. Aynı zamanda nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu kıta olan Asya'da yaklaşık 4 milyar 465 milyon kişi yaşıyor. Asya ülkelerinin isimleri ve başkentleri nelerdir, nüfusları ne kadar? Sizin için derledik.
Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan, Asya'da yer almaktadır. Bu da Asya kıtasının en kalabalık kıta olmasındaki en büyük etkendir. Türkiye de dahil olmak üzere Asya'da toplam 45 ülke bulunuyor. Avrupa kıtasından sonra sanayisi en gelişmiş 2. kıta olan Asya yer altı kaynakları açısından da zengindir. En fazla çıkarılan madenler arasında petrol, bor, gümüş ve alüminyum yer alır.
Asya Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri
Türkiye
İran
Irak
Suriye
Ermenistan
Azerbaycan
Gürcistan
Rusya
Afganistan
Çin
Japonya
Tayland
Güney Kore
Kuzey Kore
Vietnam
Bahreyn
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri
Brunel
Filipinler
Doğu Timor
Filistin
Endonezya
Kazakistan
Özbekistan
Tacikistan
Türkmenistan
Hindistan
Nepal
Katar
Kamboçya
Kuveyt
Kırgızistan
Kıbırs
Pakistan
Lübnan
Laos
Myanmar
Mısır
Malezya
Sri Lanka
Singapur
Umman
Ürdün
Yemen
Asya Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri
Türkiye - Ankara
İran - Tahran
Irak - Bağdat
Suriye - Şam
Ermenistan - Erivan
Azerbaycan - Bakü
Gürcistan - Tiflis
Rusya - Moskova
Afganistan - Kabil
Çin - Pekin
Japonya - Tokyo
Tayland - Bangkok
Güney Kore - Seul
Kuzey Kore - Pyongyang
Vietnam - Hanoi
Bahreyn - Manama
Bhutan - Thimphu
Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi
Brunel - Bandar Seri Bagavan
Filipinler - Manita
Doğu Timor Dili
Filistin - Kudüs
Endonezya - Cakarta
Kazakistan - Nur Sultan
Özbekistan - Yeni Delhi
Tacikistan - Duşanbe
Türkmenistan - Aşkabat
Hindistan - Yeni Delhi
Nepal - Katmandu
Katar - Doha
Kamboçya - Phnom Penh
Kuveyt - Kuveyt
Kırgızistan - Biikek
Kıbırs - Lefkoşa
Pakistan - İslamabat
Lübnan - Beyrut
Laos - Vientiane
Mısır - Kahire -
Malezya - Kuala Lumpur
Sri Lanka - Kolombo
Umman - Maskat
Ürdün - Amman
Yemen - San'a
Asya Ülkelerinin Nüfusları
Türkiye - 83.000.000
İran - 82.310.000
Irak - 38.275.000
Suriye - 18.275.000
Ermenistan - 2.965.000
Azerbaycan - 9.850.000
Gürcistan - 4.615.000
Rusya - 146.875.000
Afganistan - 29.725.000
Çin - 1.440.254.046
Japonya - 125.550.000
Tayland - 66.050.000
Güney Kore - 51.446.000
Kuzey Kore - 25.490.000
Vietnam - 93.720.000
Birleşik Arap Emirlikleri - 9.420.000
Filipinler - 108.465.000
Filistin - 4:010.000
Endonezya - 265.890.900
Kazakistan - 18.155.100
Özbekistan - 32.350.000
Tacikistan - 8.930.000-
Türkmenistan - 4:835.000
Hindistan - 1.380.000.349
Nepal - 28.825.000
Katar - 835.000
Kuveyt - 2.690.000
Kırgızistan - 5.430.000
Kıbırs - 795.000
Pakistan - 220.650.000
Lübnan - 4.015.000
Laos - 6.835.000
Mısır - 100.530.000
Malezya - 32.400.000
Sri Lanka - 21.445.000
Umman - 3.420.000
Ürdün - 10.177.350
Asya Ülkelerinin Para Birimi
Türkiye - Türk Lirası
İran - İran Riyali
Irak - Irak Dinarı
Suriye - Suriye Lirası
Ermenistan - Ermenistan Dramı
Azerbaycan - Azerbaycan Manatı
Gürcistan - Gürcistan Larisi
Rusya - Ruble
Afganistan - Afgani
Çin - Yuan
Japonya - Yen
Tayland - Baht
Güney Kore - Güney Kore Wonu
Kuzey Kore - Kuzey Kore Wonu
Vietnam - Dong
Bahreyn - Bahreyn Dinarı
Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
Brunel - Brunel Doları
Filipinler - Filipinler Pesosu
Doğu Timor - Amerikan Doları
Filistin - Ürdün Dinarı
Endonezya - Endonezya Rupiahı
Kazakistan - Tenge
Özbekistan - Özbekistan Somu
Tacikistan - Somoni
Türkmenistan - Türkmen Manatı
Hindistan - Hindistan Rupisi
Nepal - Nepal Rupisi
Katar - Katar Riyali
Kuveyt - Kuveyt Dinarı
Kırgızistan - Kırgızistan Somu
Kıbrıs - Euro
Pakistan - Pakistan Rupisi
Lübnan - Lübnan Lirası
Laos - Kip
Mısır - Mısır Lirası
Malezya - Ringitt
Sri Lanka - Sri Lanka Rupisi
Singapur - Singapur Doları
Umman - Umman Riyali
Ürdün - Ürdün Dinarı
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