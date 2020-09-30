Asya ülkeleri nelerdir ve hangileri? Asya ülkelerinin isimleri, başkentleri, nüfusları ve para birimleri

Dünyanın en kalabalık iki ülkesi Çin ve Hindistan, Asya'da yer almaktadır. Bu da Asya kıtasının en kalabalık kıta olmasındaki en büyük etkendir. Türkiye de dahil olmak üzere Asya'da toplam 45 ülke bulunuyor. Avrupa kıtasından sonra sanayisi en gelişmiş 2. kıta olan Asya yer altı kaynakları açısından da zengindir. En fazla çıkarılan madenler arasında petrol, bor, gümüş ve alüminyum yer alır.

Asya Ülkeleri Nelerdir ve Hangileri

Türkiye

İran

Irak

Suriye

Ermenistan

Azerbaycan

Gürcistan

Rusya

Afganistan

Çin

Japonya

Tayland

Güney Kore

Kuzey Kore

Vietnam

Bahreyn

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Brunel

Filipinler

Doğu Timor

Filistin

Endonezya

Kazakistan

Özbekistan

Tacikistan

Türkmenistan

Hindistan

Nepal

Katar

Kamboçya

Kuveyt

Kırgızistan

Kıbırs

Pakistan

Lübnan

Laos

Myanmar

Mısır

Malezya

Sri Lanka

Singapur

Umman

Ürdün

Yemen

Asya Ülkelerinin İsimleri ve Başkentleri

Türkiye - Ankara

İran - Tahran

Irak - Bağdat

Suriye - Şam

Ermenistan - Erivan

Azerbaycan - Bakü

Gürcistan - Tiflis

Rusya - Moskova

Afganistan - Kabil

Çin - Pekin

Japonya - Tokyo

Tayland - Bangkok

Güney Kore - Seul

Kuzey Kore - Pyongyang

Vietnam - Hanoi

Bahreyn - Manama

Bhutan - Thimphu

Birleşik Arap Emirlikleri - Abu Dabi

Brunel - Bandar Seri Bagavan

Filipinler - Manita

Doğu Timor Dili

Filistin - Kudüs

Endonezya - Cakarta

Kazakistan - Nur Sultan

Özbekistan - Yeni Delhi

Tacikistan - Duşanbe

Türkmenistan - Aşkabat

Hindistan - Yeni Delhi

Nepal - Katmandu

Katar - Doha

Kamboçya - Phnom Penh

Kuveyt - Kuveyt

Kırgızistan - Biikek

Kıbırs - Lefkoşa

Pakistan - İslamabat

Lübnan - Beyrut

Laos - Vientiane

Mısır - Kahire -

Malezya - Kuala Lumpur

Sri Lanka - Kolombo

Umman - Maskat

Ürdün - Amman

Yemen - San'a

Asya Ülkelerinin Nüfusları

Türkiye - 83.000.000

İran - 82.310.000

Irak - 38.275.000

Suriye - 18.275.000

Ermenistan - 2.965.000

Azerbaycan - 9.850.000

Gürcistan - 4.615.000

Rusya - 146.875.000

Afganistan - 29.725.000

Çin - 1.440.254.046

Japonya - 125.550.000

Tayland - 66.050.000

Güney Kore - 51.446.000

Kuzey Kore - 25.490.000

Vietnam - 93.720.000

Birleşik Arap Emirlikleri - 9.420.000

Filipinler - 108.465.000

Filistin - 4:010.000

Endonezya - 265.890.900

Kazakistan - 18.155.100

Özbekistan - 32.350.000

Tacikistan - 8.930.000-

Türkmenistan - 4:835.000

Hindistan - 1.380.000.349

Nepal - 28.825.000

Katar - 835.000

Kuveyt - 2.690.000

Kırgızistan - 5.430.000

Kıbırs - 795.000

Pakistan - 220.650.000

Lübnan - 4.015.000

Laos - 6.835.000

Mısır - 100.530.000

Malezya - 32.400.000

Sri Lanka - 21.445.000

Umman - 3.420.000

Ürdün - 10.177.350

Asya Ülkelerinin Para Birimi

Türkiye - Türk Lirası

İran - İran Riyali

Irak - Irak Dinarı

Suriye - Suriye Lirası

Ermenistan - Ermenistan Dramı

Azerbaycan - Azerbaycan Manatı

Gürcistan - Gürcistan Larisi

Rusya - Ruble

Afganistan - Afgani

Çin - Yuan

Japonya - Yen

Tayland - Baht

Güney Kore - Güney Kore Wonu

Kuzey Kore - Kuzey Kore Wonu

Vietnam - Dong

Bahreyn - Bahreyn Dinarı

Birleşik Arap Emirlikleri - Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi

Brunel - Brunel Doları

Filipinler - Filipinler Pesosu

Doğu Timor - Amerikan Doları

Filistin - Ürdün Dinarı

Endonezya - Endonezya Rupiahı

Kazakistan - Tenge

Özbekistan - Özbekistan Somu

Tacikistan - Somoni

Türkmenistan - Türkmen Manatı

Hindistan - Hindistan Rupisi

Nepal - Nepal Rupisi

Katar - Katar Riyali

Kuveyt - Kuveyt Dinarı

Kırgızistan - Kırgızistan Somu

Kıbrıs - Euro

Pakistan - Pakistan Rupisi

Lübnan - Lübnan Lirası

Laos - Kip

Mısır - Mısır Lirası

Malezya - Ringitt

Sri Lanka - Sri Lanka Rupisi

Singapur - Singapur Doları

Umman - Umman Riyali

Ürdün - Ürdün Dinarı