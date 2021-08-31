Asus Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Asus Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte insan hayatını kolaylaştıran ürünlerin sayısı ve çeşidi de artış göstermektedir. Bu ürünlere eskiye göre daha kısa sürede ve kolay bir şekilde ulaşılabilmektedir. Evde, okulda, işyerlerinde ve daha pek çok alanda kullanılan bilgisayarlarda gelişen teknolojiden nasibini alan ürünlerden biri olmaktadır. Pek çok marka tarafından üretilen bilgisayarlar bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmak için kullanılan bir araç olarak görülmektedir. Peki, Asus hangi ülkenin markası ve nerede üretiliyor? Asus ne zaman kuruldu? Asus'un sahibi kimdir kısaca tarihçesi nedir? İşte, Asus markası hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli detaylar.
Teknolojik ürünler, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bilgisayarlarda sahip oldukları donanımlarla insanlara her alanda kolaylık sağlamaktadır.
Asus Hangi Ülkenin Markası?
Asus adı verilen marka merkezi Tayvan olan bir bilgisayar ve donanım üreticisi olmaktadır.
Asus Nerede Üretiliyor?
Asus Tayvan merkezli kurulan bir marka olduğu için üretimin genel merkezi olarak Tayvan gösterilmektedir. Teknolojiyi ve kaliteyi ön plana çıkaran Asus şirketi ürünlerini bu hedefler doğrultusunda yapmaya devam etmektedir.
Asus Ne Zaman Kuruldu?
Asus markası 1989 yılında Tayvanda kurulmuştur.
Asus'un Sahibi Kimdir?
Asus şirketi, Ted Hsu, M.T. Liao, Wayne Tsiah ve T.H. Tung tarafından kurulmuş olup geniş bir üretim alanına sahip olmaktadır.
Asus'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi
Asus şirketi 1989 yılında Tayvan'da faaliyete başlayan bir donanım üreticisi olmaktadır. Dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere anakart, LCD panel, cep telefonu ekran kartı gibi pek çok malzeme üretmektedir. Dünyanın bir numaralı anakart üreticisi olarak görülmektedir. Asus markası altı sene boyunca dünyanın en iyi anakart üreticisi olarak anılmıştır.