Asus Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Asus Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Teknolojik ürünler, insan hayatının vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bilgisayarlarda sahip oldukları donanımlarla insanlara her alanda kolaylık sağlamaktadır.

Asus Hangi Ülkenin Markası?

Asus adı verilen marka merkezi Tayvan olan bir bilgisayar ve donanım üreticisi olmaktadır.

Asus Nerede Üretiliyor?

Asus Tayvan merkezli kurulan bir marka olduğu için üretimin genel merkezi olarak Tayvan gösterilmektedir. Teknolojiyi ve kaliteyi ön plana çıkaran Asus şirketi ürünlerini bu hedefler doğrultusunda yapmaya devam etmektedir.

Asus Ne Zaman Kuruldu?

Asus markası 1989 yılında Tayvanda kurulmuştur.

Asus'un Sahibi Kimdir?

Asus şirketi, Ted Hsu, M.T. Liao, Wayne Tsiah ve T.H. Tung tarafından kurulmuş olup geniş bir üretim alanına sahip olmaktadır.

Asus'un Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Asus şirketi 1989 yılında Tayvan'da faaliyete başlayan bir donanım üreticisi olmaktadır. Dizüstü bilgisayarlar başta olmak üzere anakart, LCD panel, cep telefonu ekran kartı gibi pek çok malzeme üretmektedir. Dünyanın bir numaralı anakart üreticisi olarak görülmektedir. Asus markası altı sene boyunca dünyanın en iyi anakart üreticisi olarak anılmıştır.