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Aşure ne demek, ne anlama geliyor? Aşure kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Aşure
Aşure ne demek, ne anlama geliyor Aşure kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Aşure, bir çeşit tatlı türünü ifade etmektedir. Aşure kelimesinin anlamını merak eden pek çok kişi bulunmaktadır. Sizin için aşure kelimesinin ne demek olduğunu ve Türk Dil Kurumu içindeki anlamını derledik.

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Aşure kelimesine özellikle televizyon programlarında ve dergiler içerisinde sıkça rastlamak mümkün olmaktadır.

Aşure Kelimesinin Türk Dil Kurumu’na Göre Anlamı Nedir?

Aşure kelimesi, Türkçede en çok kullanılan ve bilinen kelimelerden bir tanesi olmaktadır. Aşure kelimesi Arapça kökenli olan bir kelimedir. Bundan dolayı bu kelime, Arapçadan Türkçeye geçmiştir. Aşure kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüğünün içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda Türk Dil Kurumu'nda aşure kelimesinin anlamı şu şekilde geçmektedir:

TDK'ye göre, aşure kelimesi anlamı şu biçimdedir:

Buğday, nohut ve benzeri taneler ile kuru yemişlerin bir arada şeker ile birlikte kaynatılmasıyla elde edilen bir tatlı türü, alaca aş

Şeklinde ifade edilmektedir.

 Aşure Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

 Aşure, esas olarak Hicri takvime bakıldığında Muharrem ayının onuncu gününde yapılan bir tatlı türüdür. İslami inanca bakıldığında Muharrem ayının onuncu gününde Nuh, Büyük Tufan'ın ardından karaya ayak bastığında elinde kalmış olan son malzemeler ile bu tatlıyı yapmıştır.

 

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