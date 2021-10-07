Asu ne demek, ne anlama geliyor? Asu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı Bu yaş grubu dikkatİstanbul İl Sağlık Müdürü canlı yayında açıkladı! Bu yaş grubu dikkat#Koronavirüs
Hepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlarHepsini acımadan dövdüler... Kan donduran gizli kayıtlar!#AB
Caner Erkini kadroya aldım çünkü...'Caner Erkin'i kadroya aldım çünkü...'#Milli Takım
Almanyada seçimin ardından istifa depremiAlmanya'da seçimin ardından istifa depremi!#Armin Laschet
Pfizerden flaş aşı açıklaması Resmen başvurdular...Pfizer'den flaş aşı açıklaması! Resmen başvurdular...#Kovid Aşısı
Erdoğandan 3600 ek gösterge açıklaması: Bu mesele çözülecekErdoğan'dan '3600 ek gösterge' açıklaması: Bu mesele çözülecek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
İstanbul semalarında... Selçuk Bayraktardan Bayraktar TB2 paylaşımıİstanbul semalarında... Selçuk Bayraktar'dan Bayraktar TB2 paylaşımı! #Baykar Savunma
Aşı karşıtlarının kanıtı çöktü... BioNTechte sonuçlar belli olduAşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü... BioNTech'te sonuçlar belli oldu#Kovid Aşısı
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldıDemirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için imzalar atıldı#Demirören Medya Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
Bakan Kurumdan atık toplayıcıları açıklamasıBakan Kurum'dan "atık toplayıcıları" açıklaması#Atık Toplayıcıları
Senaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesiSenaryosunun yüzüne 10 yıl kimse bakmadı! Herkesin dilindeki dizinin çarpıcı hikayesi#Squid Game
23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi23 yıllık gizem çözüldü... Yakayı böyle ele verdi#Dolandırıcı
Murat Başoğlu ölümden dönmüşMurat Başoğlu ölümden dönmüş#Murat Başoğlu
Süper Lig favorisini açıkladı Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...Süper Lig favorisini açıkladı! Ne Beşiktaş, ne F.Bahçe, ne G.Saray...#Eyüpspor
İdo Tatlıses davul zurna ile kız evindeİdo Tatlıses davul zurna ile kız evinde! #İdo Tatlıses
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Asu ne demek, ne anlama geliyor? Asu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Asu#TDK
Asu ne demek, ne anlama geliyor Asu kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türkçe içerisinde çok sayıda kelime yer almaktadır. Bu kelimelerin her biri çeşitli anlamları ifade etmektedir. Asu kelimesi de bu kelimelerin içerisinde yer almaktadır. Asu kelimesini ilk kez duyan ya da bu kelimeyi daha önceden duyup anlamını merak eden çok sayıda kişi bulunmaktadır. Sizin için Asu kelimesinin ne demek olduğunu, bu kelimenin Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü içerisinde hangi anlamları taşıdığını ve özelliklerini derledik.

Haberin Devamı

Ahu kelimesi günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Buna karşın oldukça önemli kelimelerden bir tanesini ifade etmektedir. Asu kelimesinin yerini daha güncel kelimeler almıştır. Bununla birlikte Asu kelimesi özel olan bir ismin kısaltılmış hali olarak da kullanılmaktadır.

 Asu Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

 Asu kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde iki tan anlamı yer almaktadır. Asu kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde yer alan anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:

Pek yaramaz olan çocuk

Can yakan ya da isyan eden

Şeklinde olduğu görülmektedir. Asu kelimesi tarih boyunca bilinen ilk defa Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~) eseri içinde yer almıştır.

 

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ne Demek#Asu#TDK