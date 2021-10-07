Asu ne demek, ne anlama geliyor? Asu kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Ahu kelimesi günümüzde fazla kullanılmamaktadır. Buna karşın oldukça önemli kelimelerden bir tanesini ifade etmektedir. Asu kelimesinin yerini daha güncel kelimeler almıştır. Bununla birlikte Asu kelimesi özel olan bir ismin kısaltılmış hali olarak da kullanılmaktadır.

Asu Kelimesinin Türk Dil Kurumu'na Göre Anlamı Nedir?

Asu kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde iki tan anlamı yer almaktadır. Asu kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisinde yer alan anlamları şu şekilde ifade edilmektedir:

Pek yaramaz olan çocuk

Can yakan ya da isyan eden

Şeklinde olduğu görülmektedir. Asu kelimesi tarih boyunca bilinen ilk defa Türk Dil Kurumu, TDK (1940 - ~) eseri içinde yer almıştır.