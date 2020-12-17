Astsubay nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Astsubay olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Astsubayların sahip oldukları görev ve sorumlulukları, mensubu olduğu kuvvet komutanlığına yahut sınıfına göre farklılık gösterir.

Astsubay Nedir?

Astsubay, subaydan kıdemsiz durumda olan ancak er ve erbaşlardan ise kıdemli durumda olan askerlere verilen bir rütbedir.

Astsubay Ne İş Yapar?

Astsubay Ast. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde görev alır ve aynı şekilde söz konusu kurum içerisinde görev alan emir-komuta zincirindeki konumların yanı sıra muhabere ve askeri eğitim gibi farklılık gösteren alanlarda da görev üstlenen kişidir.

Astsubay Nasıl Olunur?

Kişilerin subaylıktan sonra gelmekte olan astsubaylık rütbesini alabilmeleri için, yani ast subay rütbesine sahip olmak için çok aşamalı bir sınava tabi olunmak gerekmektedir. Astsubay olmak isteyenlerin Deniz kuvvetleri, Kara kuvvetleri, Hava kuvvetleri ve Jandarma gibi birbirinden farklı askeri kurumlardan hangisi alım yapıyor ise ilgili askeri kuvvet kurumuna başvuru yaparak sınava girmesi gerekiyor. Girdiği askeri kuvvet kurumunun sınavında başarı elde eden kişiler Astsubay olma imkanını elde edebilmektedirler.

Astsubay Olma Şartları Nelerdir?

Kişilerin bütün Türk Silahlı Kuvvetlerinde Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri komutanlıklarında subay olarak görev alabilmeleri için taşımaları gereken bazı şartların varlığı söz konusudur. Bu şartlar;

- Türk vatandaşı olmak,

- Nüfus kaydına göre 24 yaşından gün almamış olmak,

- Subay olmaya elverişli nitelikteki sağlık koşullarına sahip olmak

- Subay olarak görev üstlenilmiş olan Kuvvet Komutanlıkları (Kara, Hava, Deniz,) Sahil güvenlik, Jandarma Genel komutanlığının teklifi doğrultusuna lise ve dengi olan okullardan; yüksek okul, meslek yüksek okulu veya fakülte den mezun olmuş olmak,

- Subay olmak isteyenlerin TSK ve askeri okullardan çıkarılmamış olması gerekir. (Kendi isteği ile ayrılmışsa olması hariç.)

- Güvenlik soruşturmalarından temiz çıkmak,

- Hiçbir biçimde yasa dışı, irticai, siyasi, yıkıcı ve bölücü nitelikteki ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

- Askeri yoklama kaçağı olarak aranmamak,

- Hakkındaki adli sicil kaydının temiz olması gerekmektedir.

Astsubayın Görevleri Nelerdir?

Astsubayların yükümlü durumda oldukları görev ve sorumlulukları, bünyesinde görevde bulunduğu kuvvet komutanlığına yahut sınıfına göre farklılık gösterir. Buna göre astsubayların yerine getirmekle yükümlü oldukları başlıca görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralamak mümkün olmaktadır;

- Kendisine verilen muhabere görevlerini yerine getirmek,

- Subaylar ile er ve erbaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemek,

- Sorumlu olduğu yerleşkelerin güvenliğini sağlamak,

- Birlikler arası iletişimde görev almak,

- Sorumlu olduğu yerleşkelerin nöbet, giriş veya çıkış hizmetlerini düzenlemek,

- Taşıtlarda yahut başka silahlı araçlarda nişancı olmak,

- Atölye gibi çeşitli çalışma faaliyetlerinin yürütüldüğü alanlarının düzen ve temizliğini sağlamak.

- Düşman hava araçları ile mücadele etmek,

- Araçların bakım ve onarım süreçlerinde yer almak,

Astsubay Maaşları Ne Kadar?

Astsubay maaşlarıyla alakalı olarak şu şekilde bilgi verilebilir;

- En düşük astsubay maaşı; 3.790

- En Yüksek astsubay maaşı; 9.630

- Ortalama astsubay maaşı; 6.740

Astsubay İçin İş İmkanları Nelerdir?

Astsubay olmak isteyenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin çeşitli kurumlarında iş imkanları bulunmaktadır. Ancak bu kişilerin alım yapan herhangi bir kuvvet kurumuna başvuru yapması ilgili kurumun düzenlediği sınava girmesi gerekiyor. Girmiş olduğu askeri kuvvet kurumunun sınavında yeterli düzeyde başarı elde eden kişiler, başvuru gerçekleştirmiş oldukları ve gerekli düzeyde başarıya ulaşmış olmaları kurumda Astsubay olma imkanını elde edebilirler.