Astronot nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Astronot olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Uzay genişliği insanlar tarafından merak edildiği kadar astronot olan insanların yaptığı iş de merak edilmektedir. Günlük yaşamımızda ve gökyüzü bilimiyle ilgilenen insanların karşısına sıklıkla uzay ve astronot kavramları çıkmaktadır.

Astronot Nedir?

Uzay çalışmalarına katılmak amacıyla belirli bir eğitimden geçen kişilere bir diğer ismiyle de uzay insanlarına astronot denmektedir.

Astronot olan bireyler insanlı uzay uçuşlarında yer almak için eğitirler. Fakat insanlı uzay uçuşları oldukça seyrek yapılmaktadır. Bu nedenle astronot olan bireyler yedek kadroda kalarak uzay uçuşlarında görev alamamaktadır.

Astronot olan bireyler yıldızlar arası yolculuk yapan, uzay gemisini yöneten, uzayda araştırmalar yapan yolcular olarak da bilinmektedir. Astronot olan bireylere uzay insanı, uzay adamı ya da kozmonot da denmektedir.

Astronot Ne İşe Yarar?

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Belirtildiği ve bilindiği gibi uzay araştırmaya ve incelenmeye açık geniş bir alandır. Bu alan uzayda hayat var mı gibi pek çok soruya cevap aramaktadır. Bu sorulara sağlıklı cevap bulabilmek için de insan oğluna ihtiyaç duyulmaktadır. İşte astronot olan bireyler merak edilen bu sonsuz denilen uzay genişliğini incelemekte, gerekirse oraya gemi yardımıyla yolculuklar yapmakta, araştırmalarını sürdürmekte, bilimsel araştırmalarla uzay şartlarını inceleyerek insanlığa yararı dokunacak keşifler yapmaktadır.

Astronot Nasıl Olunur?

Astronot olmak için üniversitelerin ilgili bazı bölümlerini en az lisans seviyesinde bitirmek gerekmektedir. Bu bölümler arasında mühendislik, temel bilimler, fizik, kimya, biyoloji, matematik, bilgi teknolojileri gelmektedir. Astronot olan bireyler bu bölümleri lisans seviyesinde bitirdikten sonra doktora ya da yüksek lisans yaparak mesleklerini onaylı hale getirmektedir.

Astronot Olma Şartları Nelerdir?

Öncelikle şu bilinmelidir ki astronot olma şartları ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Fakat her ülkede aranan temel astronot olma şartı ise değişmeden üniversitenin ilgili bölümlerinden en az lisans seviyesinde mezun olarak doktora veya yüksek lisans yapmış olmak gelmektedir. Elbette ki Türkiye ülkesi düşünüldüğünde gerekli yetkinliğe sahip olmak şarttır.

Türkiye ülkesinde Milli Uzay Programı kapsamında mezun olan bireyler astronot olmak için bilimsel çalışmalarda yetkinlik, beceri gibi yetenekleri ölçülmekte ve en az iki yıl eğitim programına katılmaktadır.

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Astronot'un Görevleri Nelerdir?

Astronot olan bireylerin en baş görevi uzayda hayat olup olmadığını araştırmaktır. Bu sorunun cevabı insanoğlunun gelecek yaşamı için dünya haricinde alternatifler sunarak önemli hale gelmektedir. Dolayısıyla bu soruya cevap aramak için astronot olan bireyler her türlü bilimsel araştırmayı yapmakla görevlidir.

Astronot Maaşları Ne Kadar?

Astronot maaşları da ülkeden ülkeye değişebilmektedir. Bu nedenden dolayı astronot maaşlarına ortalama bir cevap verilecektir. Astronot kişilerini benimseyen Amerika ülkesinde ortalama astronot maaşı GS 12 birinci adım görevi için yıllık olarak 66.167 $ şeklindedir. Bu yıllık maaş miktarı Türk Lirası olarak da 500.183 TL ye denk gelmektedir. Yıllık verilen ortalama maaş miktarını aya böldüğümüzde de aylık maaş 41.680 TL etmektedir.

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Astronot İçin İş İmkanları Nelerdir?

Astronot olan bireyler uzay çalışmalarında yer alabilmektedir. Elbette ki bu uzay çalışmaları sadece kendi ülkelerinde olmak zorunda değildir. Uzay çalışmaları her ülkeden ülkeye farklılık gösterebilmekte ve ilgili ülke devletine bağlı olarak yapılmaktadır. Örneğin Türkiye ülkesinde Cumhurbaşkanının destek verdiği Milli Uzay Programında görev alabilirler.

Bununla beraber Avrupa Uzay Ajansı ya da Japonya Uzay Ajansı gibi çeşitli ülkelerin uzay programlarına katılabilirler.