Astronomi Ve Uzay Bilimleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Astronomi ve uzay bilimleri evren içerisinde nerede bulunduğumuzu bilmeye yarayan bir bilim dalıdır.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Nedir?

Astronomi ve uzay bilimleri evrende bulunan güneş, yıldızlar ve galaksileri inceleyen bir bilim dalıdır. Bununla beraber bu bölüm bu cisimlerin hareketlerini, niteliklerini ve durumlarını da düzenli olarak analiz etmektedir. Bu bölüm fen fakültesine bağlıdır ve kişiler dört yıl boyunca bu bölümde eğitim görebilirler. Bu bölüm içeriğinde ağırlıklı dersler matematik ve fen dersleridir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünün Amacı Nedir?

Astronomi ve uzay bilimleri gök olaylarını ve cisimlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Bu dal tarihin en eski döneminden beri bulunmaktadır. Ayrıca oldukça doğal çalışmaları olan bir bilim dalıdır. Bu bölüm içerisinde aylar, yıldızlar ve kuyruklu yıldızlar gibi cisimler incelenir. Astronomi ve uzay bilimleri evreni, evrendeki yerimizi ve bununla beraber gök cisimlerinin hareketlerini görmemize yardımcı olur.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Mezunu Ne İş Yapar?

Astronomi ve uzay bilimleri mezunu olan kişiler gökbilimci olmaktadır. Bu bölümden mezun olan kişiler çeşitli birçok alanda veya uzay üstünde rahat bir şekilde çalışabilirler. Aynı zamanda da araştırma ve geliştirme bölümlerinde de görev alabilirler. Bununla beraber TÜBİTAK gibi yerlerde bu bölümden mezun olan kişiler çalışabilirler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kaç Yıllıktır?

Astronomi ve uzay bilimleri üniversitelerde Fen Fakültesi içerisinde yer almaktadır. Bu bölüm dört yıllık bir lisans eğitim bölümüdür. Bu bölümden şu anda mevcut olarak Türkiye’de dört üniversitede yer almaktadır. Bu bölüme ek olarak kişiler Astronomi ve Astrofizik bölümlerine de giriş yaparak bu unvanı alabilirler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Okumak İçin Ne Gereklidir?

Astronomi ve uzay bilimleri okumak isteyen kişilerin gök cisimlerine ve gezegenlere ilgisi olması gerekmektedir. İnsanlık tarihinin başından beri bulunan bu bilim dalı için kişilerin matematik ve fizik gibi dallara ilgi duyması gerekmektedir. Bu bölümü okumak isteyen kişilerin analitik düşünme yetisine sahip olması ve sorumluluk sahibi olması gerekmektedir. Bununla beraber bilimi sevmesi, uzaya merak duyması gerekmektedir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Öğretimi İngilizce midir?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü lisans programı kişilerin istediği dilde seçilebilir. Kişiler bu bölüme İngilizce veya Türkçe olarak girebilirler. Kişiler dilerlerse İngilizce hazırlık okuyarak, eğitimlerini İngilizce alabilirler. Aynı zamanda da bu bölüm içerisinde mesleki ve akademik İngilizce öğretilebilir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü SAY puan türü ile öğrenci almaktadır. Yeni sınav sisteminde kişilerin ağırlıklı olarak bu bölüme girebilmesi için sayısal sorular çözmesi gerekmektedir. Bu bölüme girmek isteyen kişilerin öncelikle TYT sınavına girmesi gerekmektedir. Daha sonrasında ise AYT sınavına girerek matematik ve fen sorularını başarılı bir şekilde çözmesi gerekmektedir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Astronomi ve uzay bilimleri bölüm dersleri ağırlıklı olarak sayısal derslerdir. Astronomi ve uzay bilimleri bölüm dersleri ise şu şekildedir;

Uzay Araştırmaları

Fizik

Kimya

Küresel Astronomi

Güneş Sistemi

Astrofizik

Kuantum Fiziği

Güneş Fiziği

Yüksek Enerji Astrofiziği

Optik Laboratuvarı

Astronomi Tarihi

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir? Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Astronomi ve uzay bilimleri eğitimini başarı ile tamamlayan kişiler gökbilimci unvanını alır. Bu eğitim ve edindikleri tecrübeleri gerekli alanlarda aktarmakla görevlidir. Kişiler uzay konusunda çalışan birçok alanda farklı bir şekilde çalışabilirler. Bununla beraber bu bölümden mezun olan kişiler araştırma ve geliştirme şirketlerinde uzay hakkında ki konularda çalışabilirler. Aynı zamanda da bu bölümden mezun olan kişiler TÜBİTAK gibi kuruluşlarda görev alabilirler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümünden mezun olan kişiler çeşitli kuruluşlarda görev alabilirler. Astronomi ve uzay bilimleri mezunu olan kişilerin çalışma alanları şu şekildedir;

TÜBİTAK

ASELSAN

ROKETSAN

HAVELSAN

Gözlemevleri

Kişiler bu kurumlara KPSS’ye girerek girebilirler. Bununla beraber kişiler akademik alanda da çalışabilirler.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Astronomi ve uzay bilimleri bölümü okumak isteyen kişiler SAY puan türüyle belirli üniversitelere girebilirler. Astronomi ve uzay bilimleri bölümü olan üniversiteler şu şekildedir;

Ankara Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Erciyes Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Çanakkale Üniversitesi