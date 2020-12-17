Asteğmen nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Asteğmen olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Hiyerarşik açıdan bir subay rütbesi olarak öne çıkan asteğmen nasıl olunur internet üzerinden yaygın şekilde araştırılıyor. Aynı zamanda maaşları ile beraber ne gibi kriterleri var, bu konuda özellikle asker olmak isteyenlerin merak ettiği konular içerisinde geliyor.

Asteğmen Nedir?

Asteğmen aynı zamanda bir yedek subay olarak da bilinmektedir. Genel olarak hava, kara ve deniz kuvvetleri ile beraber Jandarma Genel Komutanlığı kapsamında takım ve kısım komutanlığını üstlenen bir subay rütbesidir. Aynı zamanda batarya ya da adestim komutanı olarak da görev üstlenmektedir. Teğmen ile Kıdemli Çavuş arasında yer alan asteğmen, özellikle askeri ve teknik bazı yetenekleri ile atanmaktadır.

Asteğmen Ne İş Yapar?

Asteğmen farklı askeri kuvvetler içerisinde takım ya da kısım ile beraber batarya ve adestim komutanlığı görevini üstlenir. Özellikle üniversite mezunları üzerinden askerlik esnasında göreve alınan asteğmen, bu doğrultuda kendi mesleği üzerinden teknik destek vermek amaçlı görev üstlenmektedir.

Asteğmen Nasıl Olunur?

4 yıllık fakülte ya da yüksekokul mezunu olan ve askerliği yapmamış kişiler, belli kriterler doğrultusunda askerliğini asteğmen olarak yapabilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi altında yapılan sınav ile beraber başarı gösteren kişiler, asteğmen olarak askerlik görevini icra eder. Özellikle üniversite üzerinden belli başlı bazı meslek grupları bu konuda daha ön plana çıkmakta ve teğmen olarak görevini gerçekleştirmektedir.

Asteğmen Olma Şartları Nelerdir?

Asteğmen olma şartları içerisinde özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan meslek grubu içerisinde yer almak gerekir. Aynı zamanda 4 yıllık farklı fakülteler ya da yüksekokullarından mezun olmak gerekmektedir. Askerliğini yapmamış olan kişiler Türk Silahlı Kuvvetleri kapsamında sınava girerek başarı oranı üzerinden asteğmen olabilir. Özellikle Tıp Fakültesi ile beraber hukuk ya da öğretmen gibi branşlar, asteğmen olma ihtimali daha yüksek mesleklerdir.

Asteğmenin Görevleri Nelerdir?

Asteğmen ihtiyaç duyulan pek çok farklı noktada görev alabilir. Kısım amirliği, batarya komutanı, atış destek subayı ya da eğitim subayı gibi farklı görevler üzerinde hizmet verebilmektedirler. Bunun dışında belli başlı bazı görevleri yer almaktadır;

- Nöbet tutmak

- İdari açıdan yapılan yazışmaları ele almak ve gerçekleştirmek

- Aldığı eğitim üzerinden gerekli birikimleri yeni gelen askerlere iletmek

- Komutanı vermiş olduğu emirleri yetenek ve becerisine göre gerçekleştirmek

- Tim komutanı olarak takım ile beraber operasyona çıkmak

Asteğmen Maaşları Ne Kadar?

Asteğmen maaşları 5000 ila 7000 arasında farklılık gösterebilmektedir. Bulunduğu bölge itibariyle veya yapılacak olan iş kapsamında farklı maaşlar ön plana çıkar. Ancak ortalama olarak ele alındığı zaman asteğmen maaşları 5200 TL şeklinde ifade edilmektedir. Kişi askerliğini yaptığı süre boyunca bu maaşı alır ve tüm rütbelerin çalışma saatleri kapsamında eşit oranda görevini yerine getirir. Özellikle sınavın başarı ile geçilmesinin ardından belli bir süre alınacak eğitim ile beraber, asteğmenler atanda yerde görevini gerçekleştirmeye başlar.

Asteğmen İş İmkanları Nelerdir?

Askeriye içerisinde asteğmen birçok farklı birimde çalışma potansiyeline sahiptir. Özellikle üniversite üzerinden mesleğini bağlı olarak yetenek ve becerilerini sunar. Aynı zamanda takım veya batarya komutanı, kısım komutanı gibi farklı birimlere komutanlık eder. Hizmet verdiği süre boyunca hem askeri hem de üniversite yetenek ve becerilerini gösterir.