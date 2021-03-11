Astarı Yüzünden Pahalıya Gelmek ne demek? Astarı Yüzünden Pahalıya Gelmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Astarı yüzünden pahalıya gelmek gerçek değerinden pahalıya mal olmak anlamını taşıyan bir deyim. Bu deyim özellikle günlük konuşma dilinde birçok insan tarafından kullanılıyor. Deyimin anlamını en doğru şekilde bilmek ise atalarımızdan bizlere kalan deyimlerimizin korunabilmesi için oldukça önemli.

Astarı Yüzünden Pahalıya Gelmek Ne Demek?

Astarı yüzünden pahalıya gelmek:

- Bir işin ayrıntısına harcanan para aslı için ödenen paranın aşılması,

- Bir işin ayrıntısına ödenen paranın aslına ödenen para ile kıyaslandığında fazla olması, gerçek değerinden fazlaya mal olması,

manalarını taşımaktadır.

Astarı Yüzünden Pahalıya Gelmek Deyiminin Anlamı

Astarı yüzünden pahalıya gelmek deyimi; bir şeyin en ufak ihtiyaçlarının pahalıya mal olması sebebi ile kendisinin de pahalıya mal olması anlamında kullanılmaktadır. Bu deyim, bir işin ayrıntılarına harcanan emek ya da para, elde edilen sonucu değerini aşması anlamını taşımaktadır.

Astarı Yüzünden Pahalıya Gelmek Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Astarı yüzünden pahalıya gelmek deyiminin bazı örnek cümle içinde kullanımları:

- " Bu ürünün ticaretini yapmak astarı yüzünden pahalı geldiği için oldukça zorlaştı."

- " Eğer gerekli önlemleri almazsak bu işin astarı yüzünden pahalıya gelecek."

- " Evi ucuza aldık derken tamirat masraflarından astarı yüzünden pahalıya geldi."