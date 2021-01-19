Assembly nedir? Assembly programlama dili hakkında bilgi

Bilgisayar programlamanın mantığına en yatkın dil olan assembly 1 ve 0 mantığı ile çalışır. Assembly dilindeki kodlar, direkt bilgisayara ne yapması gerektiğini göstermesi nedeniyle düşük seviye bir programlama dili olarak adlandırılır.

Assembly Programlama Dili Hakkında Bilgi

Kullanılan bilgisayarın sistem ve yapısının yanı sıra, işletim sistemine de sıkı sıkıya bağlı bir programlama dilidir. Şayet assembly programlama dilini öğrenmek isteniyorsa öncelikle kolay bir dil öğrenilmelidir ki bunun için tavsiye basic dili olabilir. Bu sayede algoritma geliştirme, programlama ve hatasız işlem geliştirme öğrenilmiş olur. Assembly özel bir dildir. Bu nedenle öncelikle bu dilde program yazılırken kullandığınız bilgisayarın donanımsal özelliklerini de iyi bilmek icap eder.

Kullanılan mikroişlemcinin yapısına bağlı olarak yazılan program değişkenlik gösterir. Assembly dilinde program yazan programcı doğrudan bilgisayar işlemcisi ve hafızasını hedef alır. Ana bellekte ve işlemci üzerinde kaydedilen değerleri doğrudan değiştirme olanağı verir. Programlamanın hazzını hissettiren bu dili öğrenmenin inceliklerini bilerek işe başlayabilirsiniz.

Az yer kaplaması dolayısı ile az hafızaya sahip mikroişlemciler için kolaylıkla kullanılabilir. Performans odaklı projelerde de yine assembly dili kullanılabilir. Donanımsal sorunlar ortaya çıktığında yüksek seviye dilleri üzerinden de sorun görülemiyorsa okunmasına olanak sunar. Bilgisayarın arka planda nasıl çalıştığını anlamak ve müdahalede bulunmak için öğrenilmesi gereken bir dildir.

Günümüzde assembly üzerinde program yazan iş dalı hemen hemen yok denecek kadar azdır. Donanım üzerinde hakimiyet kurarak, en iyi performansın yakalanmasını sağlar. Düşük seviye olduğundan hızlı çalışır ve diğer dillerle beraber rahatlıkla kullanılabilir.