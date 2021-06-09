Aspirasyon Nedir, Nasıl Uygulanır? Aspirasyon Komplikasyonları Nelerdir?

Aspirasyon, vücuttan sıvıyı veya diğer dokuları hastalıklar ve bozukluklar açısından test etmek için emmenin kullanılmasıdır.

Aspirasyon Nedir, Nasıl Uygulanır?

Aspilasyon, kanseri, kistleri, menenjiti, abdominal enfeksiyonu ve gebeliğin komplikasyonlarını teşhis edebilir. Doktorunuz ayrıca karın gibi bir eklem veya vücut boşluğundaki aşırı veya enfekte sıvıyı çıkarmak için bir tedavi olarak aspirasyonu kullanabilir.

Hemen hemen her vücut bölgesinde veya organda aspirasyon yapılabilir. Genellikle, sıvıyı veya hücreleri çekmek için bir iğne ve şırınga kullanmayı içerir. Aspirasyon, bazı hastalıkları ve durumları teşhis etmek veya tedavi etmek için kullanılan tek yöntemdir. Daha az invaziv test veya tedavi seçenekleriniz olabilir.

Aspilasyon Türleri Nelerdir?

Abdominal Parasentez

Karın çevresindeki boşluktan sıvının alınmasıdır. Karında sıvı birikmesinin nedenini bulabilir ve aşırı sıvıyı boşaltabilir. Ayrıca travmaya bağlı enfeksiyon ve kanamayı da teşhis edebilir.

Amniyosentez

Amniyotik sıvının hamile bir uterustan uzaklaştırılmasıdır. Belirli fetal veya uterus rahatsızlıklarını teşhis edebilir. Bunlar, fetüs ve anne arasındaki kan grubu uyumsuzluğunu, enfeksiyonları, genetik anormallikleri ve düşük veya aşırı miktarda amniyotik sıvıyı içerir. Ayrıca bir bebeğin akciğerlerinin doğum için yeterince gelişip gelişmediğini de belirleyebilir.

Artrosentez

Sinovyal sıvının eklemden çıkarılmasıdır. Şişliğin (efüzyon) nedenini belirleyebilir. Artrosentez ayrıca ilaç enjekte ederek veya eklemden aşırı veya enfekte sıvıyı alarak eklem ağrısını hafifletebilir

Yumru, Kist, Kütle ve Tümör Aspirasyonu

Enfeksiyon, kanser veya diğer sorunları test etmek için çoğu organ ve vücut bölgesinde gerçekleştirilebilir. Örnekler arasında göğüs, karaciğer, boyun veya pankreas bulunur. Bir kistten sıvının boşaltılması, aspirasyon tedavisinin yaygın bir örneğidir.

Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi

Kemik iliğinin kemiğin içinden çıkarılmasıdır. Sağlıklı kırmızı kan hücrelerinin üretimini test edebilir. Lösemi ve diğer kanserleri teşhis etmeye ve kanser tedavisini değerlendirmeye yardımcı olması istenebilir. Kemik iliği aspirasyonu ve biyopsisi, belirli kromozomal anormallikleri ve düşük kan sayımı veya ateşin nedenini de teşhis edebilir.

Lomber Ponksiyon

Omurgadan sıvının alınmasıdır. Omurga ve sinir sistemindeki enfeksiyonları ve iltihaplı hastalıkları test edebilir. Lomber ponksiyon, antibiyotikler ve kemoterapi gibi belirli ilaçları enjekte etmek için de kullanılabilir.

Torasentez

Sıvının akciğerlerin etrafındaki boşluktan çıkarılmasıdır. Bu bölgede sıvı birikmesinin nedenini bulmak için kullanılır. Nefes almayı kolaylaştırmak için aşırı sıvıyı boşaltabilir. Torasentez ayrıca akciğer boşluğunda bir enfeksiyonu teşhis edebilir.

Aspirasyon Komplikasyonları Nelerdir?

Aspirasyon komplikasyonları nadirdir, ancak bazı durumlarda ortaya çıkabilir ve ciddi hale gelebilir. İşlem veya iyileşme sırasında komplikasyonlar gelişebilir. Bunlar;

Alerjik reaksiyon ve solunum problemleri gibi sedasyon veya ilaçlarla ilgili advers reaksiyon veya problemler,

Kanama,

Lomber ponksiyondan sonra baş ağrısı,

Çok miktarda sıvı alınırsa hipotansiyon ( düşük tansiyon ),

Enfeksiyon,

Sinir hasarı,

Torasentezden pnömotoraks (akciğerin etrafındaki boşlukta akciğeri çökertebilen hava),

Düşük yapma, amniyotik sıvı sızması veya bebeğe yaralanma veya enfeksiyon gibi amniyosentez sonrası gebelik komplikasyonları,

Tedavi için aşırı sıvı çekildiğinde sıvının yeniden birikmesi,

Ağrının geri dönüşü veya kötüleşen ağrı olarak bilinir.

Tedavi planınızı takip ederek bazı komplikasyon riskleri azaltılabilir. Aktivite, diyet ve yaşam tarzı kısıtlamalarını ve tavsiyelerini takip etmek gerekmektedir. Emzirme ya da hamilelik gibi durumlar varsa doktoru ve radyoloğu bilgilendirmek gerekmektedir. Kanama, ateş veya ağrı artışı gibi endişeler de yine doktora iletilmelidir. Verilen ilaçlar aksatılmadan alınmalı ve herhangi bir alerji durumu söz konusu ise yine doktora iletilmelidir.