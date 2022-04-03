Aspava ne demek ve açılımı nedir? Aspava neyin kısaltması

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Aspava, birçok lokanta ve restorana isim olarak verilen bir kavram olmaktadır. Bu isme günümüzde özellikle kebap ve çeşitlerinin yapıldığı mekanlarda rastlamak mümkün olmaktadır.

ASPAVA Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Aspava kelimesi restoran ve lokantalara isim olarak verilmeden çok önce Ümit Deniz'e ait olan bir romanda geçen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Günümüze gelene kadar farklı anlamlar yüklenmiş olan bu kelime günümüzde çoğunlukla yemek yenilen yerlere isim olarak verilmektedir. Bu mekanlarda farklı yemek çeşitleri bulunmaktadır. Yemek çeşitlerine göre Aspava adının önüne farklı adlar da eklenmektedir. Aspava kelimesinin açılımı: Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin şeklinde olmaktadır.

ASPAVA Neyin Kısaltması

Aspava kelimesi pek çok restorana verilen bir isim olmaktadır. Bu restoranlarda ızgara yemekleri başta olmak üzere sulu yemeklerde müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Aspava kelimesi yemek yenilen yerlere verilen sık kullanılan isimlerden biri olarak belirtilmektedir. Aspava kelimesindeki Allah sağlık, para, afiyet versin amin kelimelerinin anlamlarından dolayı da bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.