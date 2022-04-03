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Aspava ne demek ve açılımı nedir? Aspava neyin kısaltması

Aspava ne demek ve açılımı nedir Aspava neyin kısaltması

İnsanların bir şeyler yiyip içerek hoşça vakit geçirdikleri çeşitli mekanlar bulunmaktadır. Bu mekanlar müşterilerine çeşitli yiyecek ve içecek hizmeti sunarak tercih edilebilirliklerini arttırmayı amaçlamaktadırlar. Farklı isimlere sahip olan bu mekanlara ilginç yada dikkat çekici adlar verilmektedir. Aspava da bu mekanlara verilen isimlerden biri olmaktadır. Peki, Aspava ne demek ve açılımı nedir? Aspava neyin kısaltması olmaktadır? İşte, Aspava kelimesi hakkında merak edilen detayları derledik.

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  Aspava, birçok lokanta ve restorana isim olarak verilen bir kavram olmaktadır. Bu isme günümüzde özellikle kebap ve çeşitlerinin yapıldığı mekanlarda rastlamak mümkün olmaktadır. 

 ASPAVA Ne Demek ve Açılımı Nedir? 

 Aspava kelimesi restoran ve lokantalara isim olarak verilmeden çok önce Ümit Deniz'e ait olan bir romanda geçen bir kavram olarak ifade edilmektedir. Günümüze gelene kadar farklı anlamlar yüklenmiş olan bu kelime günümüzde çoğunlukla yemek yenilen yerlere isim olarak verilmektedir. Bu mekanlarda farklı yemek çeşitleri bulunmaktadır. Yemek çeşitlerine göre Aspava adının önüne farklı adlar da eklenmektedir. Aspava kelimesinin açılımı: Allah Sağlık, Para, Afiyet Versin Amin şeklinde olmaktadır. 

 ASPAVA Neyin Kısaltması 

 Aspava kelimesi pek çok restorana verilen bir isim olmaktadır. Bu restoranlarda ızgara yemekleri başta olmak üzere sulu yemeklerde müşterilerin beğenisine sunulmaktadır. Aspava kelimesi yemek yenilen yerlere verilen sık kullanılan isimlerden biri olarak belirtilmektedir. Aspava kelimesindeki Allah sağlık, para, afiyet versin amin kelimelerinin anlamlarından dolayı da bu isim yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

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