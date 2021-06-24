Asp.net Nedir, Ne İşe Yarar Ve Nasıl Çalışır? Asp.net Nasıl Öğrenilir Ve Neler Yapılabilir

Web dünyasında masa üstü uygulamaları oluşturmak için ASP.net kavramına sıklıkla denk gelmiş olabiliriz. Bu programlama dilini oluşturmak elbette ki belirli bir bilgi birimini de gerektirmektedir.

ASP.net Nedir?

Microsoft tarafından geliştirilmiş olan web uygulama gelişimi teknolojisine ASP.net denmektedir.

Bu programlama dili, web sayfaları, web uygulamaları ve XML tabanlı web hizmetleri geliştirilmesine fırsat vermektedir.

ASP yazılımı formlar ya da web uygulamaları şeklinde gelir. Bunlar da web ve masa üstü oluşturmada kullanılır. Dinamik web uygulamaları geliştirmek için etkin bir çerçevedir.

Uygulama çeşitli dilleri desteklemektedir. Bu web geliştirme platformu 2002 yılında piyasaya sürülmüştür. Bu gelişim HTTP protokolü ile çalışmak için tasarlanmıştır.

Bu nedenden dolayı tüm web uygulamalarında kullanılan genel bir yazılım programıdır. Avantajı ise geliştirilebilir olma özelliğidir. Bu programlama dili JAVA gibi hizmet alanına yönelik ortak dil kullanılması bakımından açık kaynaklı veri tabanı fırsatını vermektedir.

Uygulamada anlık duyarlılık gösterilmesi amaç alınmıştır. Bu konuda HTML belgeleri ayrı tutularak illetim yordamsal programlama teknolojisiyle yenilik kazanmıştır.

ASP.net Ne İşe Yarar?

Microsoft tarafından geliştirilmiş olan bu kodlama dili pek çok işe yaramaktadır. Aktif sunucu sayfaları oluşturmak, dinamik web sayfaları meydana getirmek, web uygulamaları oluşturmak ve web hizmetlerini sağlama gibi çok sayıda etkinliği bulunmaktadır.

ASP.net Nasıl Çalışır?

2000 yıllarının başında gerçekleşen sunucu tarafı web uygulama çerçevesi olan ve açık kaynaklı olan bu uygulama Windows üzerinden çalışmaktadır.

Bunun nedeni ise Microsoft platformunun bir parçası olmasıdır. Bu yazılım kurumsal ya da küçük ofis ortamlarında çalışmaktadır. Windows masa üstü bilgisayarında veya web barındırma sunucusunda çalışmaya başlamaktadır.

Programlama mantığı Microsoft alanında ayrı ayrı geliştirilerek çalışır. Gelişim ve çalışım için çeşitli dilleri desteklemektedir.

ASP.Net Nasıl Öğrenilir?

ASP.net belirli alandaki bilişim firmalarından eğitim alınarak öğrenilebilir. Platformun Microsoft şirketi tarafından geliştirilen bir web uygulama geliştirme olduğu ilk etapta bilinmelidir.

Program ortak dil çalışma zamanı alt yapısına dayalı olarak çalıştığı için eğitimlerde dil yazılımlarına yer verilmektedir. Tasarım ortamında kod ortamını birbirinden ayıran mimari yapısıyla yazılım geliştirmede öğrenilmesi gereken tekniklere sahiptir.

Öğrenim sırasında uygulamalar geliştirdikçe kodlara olan hakimiyet de artacaktır. Bireysel öğrenme sırasında ilk olarak kitaplardan yararlanabilir ve görsel eğitim setleriyle destekleyebilirsiniz.

Programlama nedir, for döngüsü, değişkenler, temel programlamaya giriş, programlama dünyasında sizi bekleyenler, kullanılan ve desteklenen dil yazılımları, web uygulamanın avantajları gibi pek çok eğitim konusu ASP.net öğreniminde yer almaktadır.

ASP.net İle Neler Yapılabilir?

ASP.net ile yapılabileceklerin en başında e-ticaret siteleri geliştirmek ve çeşitli uygulamalar geliştirmek gelmektedir.

Web tasarım ve programlama alanında da kullanılabilir özellikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla bu alanda da kullanabilirsiniz.

Kullanıldığı bir diğer alan ise içerik yönetim sistemleri ve bloglardır. En modern e-ticaret yazılımına sahip olmak için ASP.net platformunun özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede ürünler binlerce kişiye ulaşabilecek ve müşterileriniz müthiş bir deneyim yaşayacaktır.

Sahip olunan web sitelerinde tasarım en önemli adımdır. İçeriğin ve web tasarımının kaliteli alt yapıya sahip olması sitenin de geleceğini belirlemektedir. Dolayısıyla bu özellikleri size veren ve sağlayan ASP.net platformunun alt yapısıdır. Bu alt yapı sayesinde web sitesi tasarlayabilir ve uygulamalar geliştirebilirsiniz.