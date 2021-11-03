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Asortili ne demek, ne anlama gelir? Asortili kelimesinin TDK sözlük anlamı...

#TDK#Asortili#Nedir
Asortili ne demek, ne anlama gelir Asortili kelimesinin TDK sözlük anlamı...

İnternet sitelerinde her insanın anlamını bilmediği farklı kelimeler bulunuyor. Asortili kelimesi de, en çok karşılaşılan kelime türlerinden biridir. Asortili kelimesiyle karşılaşan bireyler, anlamı hakkında geniş kapsamlı araştırmalar yapabiliyor. Ne demek olduğu konusunda internet üzerinde aramalar yapılabiliyor. Asortili ne demek, ne anlama gelir? Asortili kelimesinin TDK sözlük anlamı konularında sizlere tüm detayları derledik.

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Asortili kelimesi çok duyulan ve görülen kelimelerden biridir. TDK'ya göre asortili sözcüğü, birbirine uygun anlamına sahiptir. Birbirine uygun olan anlamında yaygın olarak kullanılıyor.

Asortili Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Asortili kelimesiyle ilgili internet üzerinde çok farklı araştırmalar yapılabiliyor. Anlamı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen her birey, kelimenin detaylı bir araştırmasını yapıyor. Asortili kelimesinin TDK'ya göre belirlenen anlamları bulunuyor. Birbirine uygun olan ürünler için asortili kelimesi yaygın olarak kullanılıyor. Aynı biçimde veya aynı renkte olan ürünler için asortili kelimesi tercih ediliyor. Birbirine benzerliği olan ürünler için tercih edilen kelime türlerinden biridir.

Asortili Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'ya göre anlamı merak edilen kelimelerden biri de, asortili kelimesidir. Asortili daha çok ürünler için kullanılan bir sözcüktür. Herhangi bir ürünün biçim olarak birbirine benzemesi durumunda asortili kelimesi kullanılır. Cins, boy, renk veya çap gibi özellikleri birbirine benzeyen ürünleri sınıflandırmak adına tercih ediliyor. Günümüzde pek çok farklı alanda asortili kelimesiyle karşılaşmak oldukça mümkündür. TDK'ya göre de, birbirine uygun anlamında kullanılıyor.

 

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